“La Fiorentina potrebbe arrivare in Champions così come decima. Chiunque avrebbe firmato per una stagione come la scorsa”

A Radio Bruno Toscana il giornalista Tommaso Labate ha commentato così la stagione della Fiorentina: “La storia di Commisso è bellissima, regala speranza a tutto il movimento. Per la Fiorentina è stato un campionato trionfale, ben oltre le attese. Credo che qualunque tifoso avrebbe firmato per battere la Juve all’ultima giornata e qualificarsi in Europa. Quanto a Vlahovic, avendolo visto con entrambe le maglie direi che quello della Fiorentina era molto migliore”.

E poi sul futuro ha aggiunto: “Oggi nel calcio serve creatività e niente è scontato. Se hai una proprietà araba, ad esempio, è più facile costruire una squadra formidabile ma non hai comunque la garanzia di vincere. Basta guardare il Psg, che ha giocatori fenomenali ma non riesce ad alzare la Champions. Per questo dico che anche la Fiorentina è un’incognita, non mi stupirei se l’anno prossimo arrivasse quarta ma nemmeno se arrivasse di nuovo settima oppure decima”.