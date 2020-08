La Fiorentina potrebbe fare sul serio per Linetty; ecco quanto chiede la Sampdoria

Sembra non possa andare in porto l’affare tra Torino e Sampdoria per portare alla corte di Giampaolo Karol Linetty. L’offerta fatta dai granata a Ferrero da sette milioni è stata giudicata addirittura irrispettosa dal presidente blucerchiato che avrebbe avuto anche da ridire a Cairo, presidente del Torino che quella offerta l’ha presentata. La Sampdoria chiede 12 milioni per il centrocampista polacco, ma la sensazione è che a 10 milioni si possa chiudere. La Fiorentina, interessata al giocatore, monitora la situazione con attenzione e potrebbe approfittare di questa fase di stallo. A riportarlo è calciomercato.com

0 0 vote Article Rating