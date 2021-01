La Fiorentina prende Kokorin, ma intanto Nsame è il miglior giocatore della Super League

Jean-Pierre Nsame è stato premiato come miglior giocatore della Super League, ovvero il campionato svizzero. L’attaccante camerunese, 27 anni, ha vinto nella passata stagione il titolo di capocannoniere con 32 reti segnate in altrettante partite. È partito forte anche in questa stagione, trascinando lo Young Boys, dove in tutte le competizioni ha realizzato 14 reti in 21 partite, 4 delle quali nei gironi di Europa League. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la Fiorentina lo ha seguito a lungo, per poi virare su Aleksandr Kokorin.

