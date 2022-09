La Fiorentina prende ossigeno, clamoroso capitombolo della Juve a Monza mentre la Lazio travolge la Cremonese. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due gare nel pomeriggio, oltre a quella vinta dalla Fiorentina per 2-0 contro il Verona, in campo c’erano Lazio e Juventus. Successo netto per i biancocelesti per 4-0 sul campo della Cremonese, grazie alla doppietta di Immobile e alle reti di Milinkovic-Savic e Pedro, nel finale.

Clamoroso quanto successo a Monza, dove la Juve ha perso per 1-0 regalando così i primi tre punti al club lombardo. Decisivo il gol di Gytkjaer al 74′, dopo che Di Maria era stato espulso a fine primo tempo per un brutto gesto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Udinese 16, Napoli 14, Atalanta 14, Milan 14, Lazio 14, Roma 13, Inter 12, Juventus 10, Torino 10, Sassuolo 9, Fiorentina 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Bologna 6, Lecce 6, Verona 5, Monza 4, Sampdoria 2, Cremonese 2.