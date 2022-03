Come ha mostrato la società sui propri canali ufficiali nei giorni scorsi, il nuovo stemma della Fiorentina verrà introdotto dalla prossima stagione. Intanto, prosegue la campagna di sponsorizzazione del club che ha caricato un video in cui mostra un flash mob in cui una crew di ballerini balla al ritmo dell’inno di Narciso Parigi.

Il tutto nella bellissima cornice di Piazzale Michelangelo dove si sono esibite un centinaio di persone con un cartoncino a testa che, sul finale, ricreava dall’alto proprio il nuovo logo della Fiorentina. Un’iniziativa sicuramente divertente e all’americana per pubblicizzare il nuovo giglio viola all’insegna del motto #PlaytobeDifferent .

Ecco il video del flash mob :