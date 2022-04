La Fiorentina Primavera asfalta la Roma al Bozzi e vola in finale di Coppa Italia! Tripletta di Toci, Bianco è fenomenale

Per non perdervi neanche un’emozione del match aggiornate continuamente la pagina, cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Roma 5-2 (4′ Voelkerling, 16′ Bianco, 21′ Toci, 23′ Toci, 59′ Toci, 74′ Tahirovic, 75′ Bianco)

FIORENTINA: (1-4-3-3) Andonov; Kayode, Frison, Krastev, Favasuli; Bianco, Corradini (C) (81′ Romani), Amatucci; Distefano (81′ Sene), Toci (90′ David), Agostinelli (81′ Neri).

A disposizione: Fogli, Dainelli, Capasso, Egharevba, Romani, Gori, David, Neri, Biagetti, Koffi, Seck, Sene. Allenatore: Alberto Aquilani.

Finisce qui! Quarta finale di fila per la Fiorentina Primavera in Coppa Italia, record assoluto! Grandissima prova dei ragazzi di Aquilani, che vincono con merito e volano all’ultimo atto del torneo! La squadra gigliata sfiderà l’Atalanta per prendersi ancora il trofeo

90′ 3 minuti di recupero

90′ Esce Toci, che si prende una meritata standing ovation. Entra il romeno David

88′ Espulso Voelkerling. Doppio giallo per lo svedese che commette fallo su Neri in netto ritardo. Roma in 10 uomini per i minuti finali

87′ Ruba palla ancora Kayode con un pressing ultraoffensivo, salta con classe Oliveiras ma poi non trova la giusta misura del tiro col sinistro, pallone alto sopra la traversa

83′ Insuperabile oggi Kayode che anche nell’occasione copre benissimo il pallone col corpo facendolo sfilare sul fondo. Ottima la prova del 2004 ex Gozzano

82′ Spazio anche per il bomber dell’Under 18 Sene. Aquilani inserisce poi Romani per puntellare la difesa

81′ Esce Corradini, ottima la sua prova, dentro Romani. Entrano anche Sene per Distefano e Neri per Agostinelli

80′ Fallo tattico di Bianco, ammonizione per l’8 viola

78′ Ammonito Louakima che entra duro su Agostinelli

75′ GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Bianco fa doppietta e segna un gol incredibile. Il numero 8 sfugge a Keramitsis e poi fulmina da posizione impossibile Mastrantonio. 5-2!

74′ GOL DELLA ROMA. Segna Tahirovic grazie ad una follia della Fiorentina, che gigioneggia in impostazione, Bianco passa ad Andonov che controlla male e perde palla, segna Tahirovic a porta vuota e riapre tutto

74′ Fuori Tripi per la Roma, dentro Vicario

73′ Finalmente un’ammonizione! Voelkerling spinge nettamente Corradini e poi protesta per il fischio arbitrale lanciando anche via il pallone. Arriva l’ammonizione per la punta scandinava

72′ Respinta un po’ corta di Amatucci sul cross di Louakima, controlla e calcia al volo Faticanti che però impatta malissimo sparando la sfera in curva

69′ Si accentra e calcia Vittorio Agostinelli, conclusione troppo debole e centrale però, in due tempi Mastrantonio riesce a parare

68′ Esce fino al limite della propria area Andonov che abbranca la sfera indirizzata a Satriano sul lancio di Volpato. Buona scelta di tempo del bulgaro che evita problemi

66′ Ci prova di testa Faticanti su calcio d’angolo dopo la sponda di Satriano, bravo ad uscire con personalità Andonov che di pugno allontana la sfera dalla propria porta

66′ Cambio Roma: dentro Satriano, fuori Tripi

63′ Uscita così così di Andonov ma fortunatamente è bravo a chiudere Kayode che anticipa Cherubini

60′ Fallaccio di Tripi su Amatucci ma niente cartellino. Ora deve fare attenzione l’arbitro Maggio per evitare che la partita prenda una brutta piega

59′ GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Tripletta di Toci! Imprendibile Bianco che se ne va a mezza Roma, entra in area e calcia, ribatte Mastrantonio e Toci deposita in rete. 4-1!

59′ Assetto molto offensivo ora quello della Roma di mister De Rossi che lascia molto spesso i soli Keramitsis e Ndiaye a coprire Mastrantonio. Fiorentina che dovrà cercare di approfittarne in ripartenza

57′ Vicinissima al quarto gol la Fiorentina! Agostinelli apre per Bianco che mette al centro un pallone velenoso col sinistro, scivolata del greco Keramitsis che per poco non infila la propria porta. Sul corner successivo Krastev di testa mette fuori

56′ Commette fallo Louakima su Favasuli che questa volta ha coperto bene sull’esterno ex PSG. E’ cresciuto molto il jolly 2004 dopo la partenza a rilento

53′ Altri due cambi per la Roma: fuori Rocchetti e Missori: entrano lo spagnolo Oliveiras e il francese Louakima

52′ BIANCO! Ci prova da fuori col destro a giro il centrocampista piemontese che si gira in un fazzoletto e conclude alto di poco. Eccellente finora la prova del ragazzo già aggregato alla prima squadra della Fiorentina

52′ Quando riparte fa paura la Fiorentina. Distefano attende troppo prima di smarcare Kayode sulla destra e sfuma un’iniziativa molto promettente per i giovani viola

50′ Si libera con qualità Tahirovic ma calcia male dai 25 col sinistro, pallone fuori di molto

47′ TOCI! Troppo altruista nell’occasione l’attaccante della Fiorentina che da ottima posizione non calcia ma cerca l’inserimento di Distefano a centro area sbagliando la misura. Fiorentina che ha avuto una grande chance per il poker. Bellissimo ancora una volta il lancio di Amatucci, protagonista assoluto della partita

46′ Nella Roma Cherubini ha preso il posto di Morichelli

46′ Via alla ripresa! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. Reazione fantastica della Fiorentina Primavera che va sotto dopo 4 minuti ma ribalta tutto e conduce 3-1 al termine della prima frazione di gara, in virtù della rete di Bianco e della doppietta di bomber Toci

45′ 2 minuti di recupero

45′ Torna a farsi ancora viva la Roma. Punizione dai 40 metri col mancino del talentuoso Volpato, colpo di testa da parte di Tripi e Andonov abbranca in presa. Si apre poi letteralmente il volto il 5 laziale dopo lo stacco di testa, a causa di uno scontro aereo con Krastev

41′ PALO DI DISTEFANO! Che magnifica azione del numero 7 di Aquilani! L’eclettico attaccante viola salta secchi almeno 3 giocatori della Roma prima di incrociare col mancino sul primo palo, deviazione di Mastrantonio e palla sul palo, poi Tripi spazza impedendo ad Agostinelli di ribadire in rete

40′ Fase tesa della gara dovuta anche ad una gestione arbitrale confusionaria e all’insegna dell’indecisione dell’arbitro Maggio

37′ Botta pazzesca rifilata da Morichelli a Toci ed in ritardo siderale. Gentile sconto del direttore di gara che grazia inspiegabilmente il centrale ospite

37′ Fischio creativo dell’arbitro che interrompe una ripartenza viola con Toci ed Agostinelli. Arriva in ritardo la segnalazione arbitrale ed appare anche fuori luogo

32′ Roma che si è un po’ ripresa dai 3 schiaffoni viola sfiorando la seconda rete e ora i ragazzi di Aquilani cercano anche di fare possesso palla e dilatare i tempi delle giocate con saggezza. Eccellente finora la prova dei centrocampisti viola, in particolare di Bianco ed Amatucci

29′ Sono 12 ora le reti segnate da Eljon Toci in stagione. Un’annata davvero positiva per l’attaccante albanese che ha guadagnato anche la convocazione della propria nazionale Under 21

27′ PALO DI VOLPATO! Sfiora un gol stupendo il calciatore giallorosso, botta stupenda di controbalzo che si stampa sul montante, poi controllo e tiro alto dello svedese Tahirovic. Vicinissima ad accorciare le distanze la formazione ospite

26′ Colpo di testa di Morichelli su angolo di Faticanti: pallone fuori alla destra di Andonov

25′ Ha dimostrato un gigantesco carattere la squadra di Aquilani che ha rimontato la Roma e ora conduce di 2 lunghezze al Bozzi dopo neppure mezz’ora. Ora i giovani viola dovranno essere bravi a mantenere la lucidità

23′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Che gol di Toci! Aggancio stupendo dell’ex Sudtirol che fa secco Morichelli sul lancio di Amatucci e col destro batte Mastrantonio! Tris viola! 3-1!

21′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! TOCI! Bianco eccezionale nel servire il centravanti viola in profondità, Toci incrocia col sinistro resistendo a Morichelli e firma la rimonta! 2-1! Rimonta completata!

20′ Fatica decisamente ad uscire ora la Roma. Prova spesso il lancio lungo la formazione di De Rossi che però non riesce a trovare precisione. Il senegalese Ndiyae spara in tribuna e perde palla

18′ TOCI! Ha cambiato passo la Fiorentina. Bel cross dalla destra di Kayode, impatto di testa del centravanti albanese che però non riesce a dare la giusta forza al pallone: para Mastrantonio.

16′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Gioiello di Alessandro Bianco! Scarico perfetto da parte di Distefano ed inserimento perfetto della mezzala gigliata che infila al sette la sfera dal dischetto del rigore. Niente da fare per Mastrantonio, 1-1!

15′ Corradini si libera di un paio di avversari con qualità per poi imbucare per Agostinelli, controllo difettoso del 10 pugliese e la difesa romana riesce a rubare palla chiudendosi molto bene

12′ E’ cresciuta la Fiorentina e ora prova a riorganizzarsi dopo il gol subito. Roma che si copre e prova a ripartire con i propri veloci attaccanti in contropiede

10′ Volpato commette fallo e poi sparacchia via il pallone a gioco fermo, oltretutto a pochi passi dall’arbitro. Il giallo però non arriva

7′ Bella iniziativa di Favasuli che si ritaglia un ottimo spazio a sinistra per crossare al centro, palla a rimorchio completamente sbagliata però del terzino viola che non riesce a trovare nessun compagno

6′ In apnea la squadra viola ora. Lungo lancio di Volpato e Tahirovic si infila alle spalle della difesa gigliata, esce bene stavolta Andonov che anticipa coi piedi il calciatore avversario

5′ Molto male la Fiorentina in occasione del gol romano. Non si sono intesi i centrali viola e Andonov ha mancato il pallone in uscita sbagliando il tempo dell’intervento

4′ GOL DELLA ROMA. Rete di Voelkerling. Dormita colossale della difesa gigliata, che permette di segnare alla punta romana senza problemi. Sbaglia Andonov, sbagliano i centrali, dorme Favasuli e dopo lo scambio tra Rocchetti e Tahirovic l’attaccante svedese infila la porta viola da mezzo metro. 0-1.

2′ Il primo tiro della gara è degli ospiti. Faticanti spara al volo dopo la corta respinta di testa di Favasuli ma spedisce alto sopra la porta difesa da Andonov

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Pochi minuti al fischio d’inizio di Fiorentina-Roma. La vincitrice affronterà l’Atalanta in finale. I bergamaschi hanno battuto l’Empoli con un secco 3-0

Giornata importantissima per la Primavera della Fiorentina. Alle 16.30 la squadra di Alberto Aquilani affronterà infatti la Roma allo stadio Bozzi, nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. Una partita secca che mette in palio la finalissima: per la Fiorentina sarebbe la quarta consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno nella storia della competizione.

Fiorentinanews.com ovviamente non poteva mancare all’appuntamento e quindi seguirà la partita con la sua diretta testuale con spazio anche ai commenti a fine gara.