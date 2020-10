La Fiorentina Primavera cade al Franchi contro la Lazio. I biancocelesti dilagano con Moro nella ripresa, Montiel non basta

Tra una difficoltà e un rinvio, il campionato Primavera 1 va avanti e per la Fiorentina c’è una classifica da migliorare nonostante l’ultima vittoria contro il Cagliari, arrivata dopo due sconfitte nelle prime tre uscite. Allo stadio Artemio Franchi oggi arriva la Lazio. Appuntamento alle 14.30 per i ragazzi di Aquilani e appuntamento anche con la diretta testuale di Fiorentinanews.com.

Ecco le formazioni ufficiali della partita.

FIORENTINA: Luci; Gentile, Pierozzi, Dutu, Frison, Fiorini, Krastev, Agostinelli, Bianco; Spalluto, Montiel.

LAZIO: Furlanetto, Novella, Ndrecka, Marino A., Franco, Adeagbo, Moro, Bertini, Nimmermeer, Shehu, Czyz.

Finisce qui. Brutto tonfo per la Fiorentina, che al Franchi perde contro la Lazio per 1-3. Risultato decisamente troppo severo per quanto visto in campo, ma la difficoltà nel trovare la rete dei ragazzi viola e l’assenza di Dalle Mura in difesa hanno pesato nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato. I biancocelesti salgono così a 10 punti, staccando di 3 lunghezze la Fiorentina, anche se con una partita in più.

90+3′ Per la Lazio entra Marinacci ed esce Czyz.

90+2′ GOL DELLA FIORENTINA. Montiel scaglia in rete dagli 11 metri dopo una bella sponda di Spalluto su cross di Saggioro. Rete troppo tardiva purtroppo, che non cambia l’esito della gara.

90′ 4 minuti di recupero.

88′ Cambio per la Fiorentina, dentro Sacchini ed out Agostinelli. Per la Lazio dentro Tare e Castigliani, fuori Nimmermeer e Moro.

85′ GOL DELLA LAZIO. Moro fa doppietta. Errore di Luci che manca la sfera, dopo che Frison si era fatto bere dallo spagnolo. Rete che chiude i giochi al Franchi. 0-3.

78′ Altri due cambi per Aquilani: entrano Saggioro e Toci, fuori Pierozzi e Bianco.

76′ Situazione molto difficile adesso per la Fiorentina, alla ricerca della rete che potrebbe riaprire la sfida. Punteggio sicuramente severo per la squadra di Aquilani.

74′ MARINO! Conclusione a giro del capitano ospite, Luci tocca in modo decisivo in angolo, sventando il tris laziale.

71′ GOL DELLA LAZIO. Contropiede perfetto della Lazio, Nasri illumina meravigliosamente per Moro che controlla alla perfezione, salta Luci e deposita in rete. 0-2 al Franchi, si fa dura per i giovani viola.

71′ Ammonito anche Frison per proteste.

70′ PIEROZZI! Palla dentro deliziosa di Milani, Frison tocca di petto e Pierozzi controlla e va al tiro da pochi passi, centrando il portiere laziale.

69′ Cross di Pierozzi, Adeagbo chiude in corner.

67′ Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Gabrieli e fuori Gentile, dentro Milani ed out Krastev. Fa due sostituzioni anche la Lazio: entrano Cesaroni e Nasri, out Shehu e Bertini.

66′ Ancora una buona manovra della Fiorentina, con Pierozzi che a sinistra arriva in fondo e cerca il centro, Montiel si coordina col mancino ma colpisce debolmente, il portiere ospite può controllare in due tempi.

64′ Fiorentina adesso in difficoltà dopo l’inatteso gol subito. Brutto pallone perso da Dutu in uscita, Shehu recupera ed allarga per Nimmermeer che crossa basso ed insidioso in mezzo, Luci sfiora e mette in corner.

63′ GOL DELLA LAZIO. Moro scappa a Gentile a sinistra e appoggia all’indietro per lo svizzero Shehu che colpisce sporco col mancino a centroarea, senza dare scampo a Luci. 0-1.

62′ Intraprendente Alessandro Bianco, che riesce a trovare lo spazio per la conclusione dai 20 metri, destro potente di collo pieno ma pallone che non inquadra lo specchio della porta difesa da Furlanetto.

60′ MONTIEL! Bellissima l’azione dei ragazzi di Aquilani, con Pierozzi che da sinistra va al cross teso trovando il pronto inserimento di Montiel. Lo spagnolo colpisce di testa ma spara alto sopra la traversa.

58′ KRASTEV! Cross dalla destra di Fiorini, stacco di Krastev, pallone che rimbalza e Furlanetto respinge. Sugli sviluppi dell’azione, fallo netto ai danni di Agostinelli in area, ma l’arbitro non vede niente…

57′ SPALLUTO! Grande chance sprecata dalla Fiorentina. Pierozzi se ne va a sinistra e smarca benissimo Bianco a centro area, da ottima posizione il centrocampista viola anzichè calciare cerca al centro Spalluto, che viene chiuso in corner.

56′ Spalluto steso da Marino con la Fiorentina lanciata in contropiede: giallo sacrosanto per il capitano laziale.

55′ Ammonito anche Davide Gentile che trattiene Moro, il quale lo aveva saltato nettamente.

53′ DUTU! Traiettoria arcuata da parte di Fiorini e colpo di testa potente all’altezza del dischetto del rigore da parte del capitano viola, sfera fuori.

52′ Agostinelli è lesto a rubare palla a Shehu e poi subisce fallo. Punizione Fiorentina da buona posizione nella trequarti laziale.

46′ Riparte in avanti la Lazio, buona manovra ospite che porta Nimmermeer a guadagnare un angolo. Sugli sviluppi del corner, Luci viene toccato e l’arbitro assegna la punizione alla Fiorentina.

46′ Inizia la ripresa! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. Le due squadre hanno prodotto a tratti un buon gioco ma senza riuscire pressochè mai a pungere. 0-0 al Franchi dopo la prima frazione tra Fiorentina e Lazio.

45′ 1 minuto di recupero.

44′ Propositivo Bianco che riesce a liberarsi e a scagliare il destro dai 20 metri, tiro troppo strozzato che non può dare però alcun grattacapo a Furlanetto, e termina sul fondo.

40′ Ammonito Shehu che stende da dietro Agostinelli stoppando la ripartenza viola.

35′ MONTIEL! Contropiede molto ghiotto per la Fiorentina condotto da Bianco, che Adeagbo prova ad abbattere senza fortuna, l’ex Chisola serve Montiel defilato a sinistra ma lo spagnolo conclude sul fondo col piede mancino dall’altezza dei 16 metri.

33′ Pericolosa ancora la Lazio. Ndrecka si libera a sinistra e crossa al centro, Bertini controlla in area, si allarga e calcia, riesce a respingere bene il pallone Frison.

28′ Spinge bene a sinistra Pierozzi e conquista un corner, affidato a Fiorini. Ottima l’uscita di Furlanetto, che toglie il pallone dalla testa di Dutu.

24′ Lazio che prosegue nel suo buon momento, tenendo il pallino del gioco. Gli ospiti sono andati al tiro con Nimmermeer e Czyz senza però riuscire ad impensierire minimamente Luci.

21′ Ammonizione per Spalluto che alza troppo il gomito colpendo al volto Adeagbo.

19′ AGOSTINELLI! Sul corner di Fiorini l’ex Roma non riesce a trovare il pallone da pochi passi, forse ingannato da un colpo di testa mancato da un compagno.

18′ MONTIEL! Splendido scambio tra il maiorchino e Spalluto, che fa da sponda permettendo al 10 viola di calcio, tiro col destro deviato in angolo.

16′ Bell’azione viola da sinistra a destra, Gentile da una buona fetta di campo non riesce però a far arrivare in area al cross, sarà calcio d’angolo.

13′ MORO! Fiorentina in netta difficoltà adesso sugli attacchi ospiti. Il giocatore spagnolo non riesce a trovare lo specchio sul buon invito da destra di Nimmermeer. Stanno faticando Pierozzi e Frison a prendere le misure ai propri dirimpettai in questo frangente di gara.

12′ NIMMERMEER! Errore in disimpegno della difesa della Fiorentina, Frison regala la sfera all’attaccante laziale che trova però l’uscita pronta e reattiva del portiere classe 2003 che mura tutto.

11′ NIMMERMEER! Buona trama biancoceleste che libera al tiro da ottima posizione il centravanti olandese, che però non centra la porta. Propositiva la Lazio negli ultimi minuti. La squadra biancoceleste ha preso in mano il gioco.

8′ Punizione dalla destra guadagnata dalla Lazio all’altezza della trequarti gigliata. Calcia dentro Franco ma la difesa viola fa buona guardia allontanando la sfera.

6′ Pericolosa ripartenza rapida della Lazio. Nimmermeer scatta in contropiede e cerca Shehu in mezzo all’area: tempestiva la chiusura di Dutu che si rifugia in corner.

3′ Lazio che prova a reagire all’inizio veemente viola e spinge in contropiede. I biancocelesti guadagnano un corner sui cui sviluppi Adeagbo non riesce però a pervenire alla conclusio.e

1′ MONTIEL! Si accentra dalla destra e scaglia il mancino il fantasista spagnolo. Pallone troppo strozzato che termina fuori alla sinistra del portiere.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Le squadre fanno il loro ingresso in campo.