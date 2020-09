La Fiorentina Primavera inizia con una sconfitta il suo campionato: al “Bozzi” passa il Bologna

Doveva partire ieri la stagione della Fiorentina Primavera ma la positività di un calciatore viola ha provocato il rinvio della gara di 24 ore: tamponi in mattinata per i componenti della rosa e con le negatività del gruppo si può scendere in campo. Sarà la prima di Alberto Aquilani in campionato, dopo la finale di Coppa Italia vinta contro il Verona a fine agosto. Al “Bozzi” ci sarà il Bologna, con fischio d’inizio alle 15 e la consueta diretta testuale di Fiorentinanews.com.

FIORENTINA: Chiorra, Neri, Ponsi, Frison, Fiorini, Dalle Mura, Krastev, Bianco, Spalluto, Pierozzi, Di Stefano.

90’+6 Finisce qui, vince il Bologna per 2-1, la Fiorentina inizia invece con una sconfitta interna il suo campionato

90’+3 Una delle ultime speranze su corner per la Fiorentina: salta anche Chiorra nell’area del Bologna ma la palla viene allontanata dalla difesa

90′ Sono 6 i minuti di recupero

88′ Perde la testa la squadra viola e arriva il doppio giallo anche per Bianco, per un’eccessiva protesta verso l’arbitro. Viola ora in nove

87′ Altro cambio per la Fiorentina: entra anche Sersanti al posto di Quirini

85′ Gol del Bologna: ripartenza dei rossoblu, con Rabbi che da sinistra crossa rasoterra, Chiorra tocca ma lascia passare il pallone e Pagliuca sul secondo palo appoggia in rete. Beffa per la Fiorentina

83′ Occasionissima per Toci! Sulla punizione battuta sul secondo palo, sponda di Krastev per l’albanese che gira prima debolmente di destro e poi, dopo un rimpallo, calcia di sinistro ma spara altissimo dal limite dell’area piccola!

82′ “Sfiora il rigore” la Fiorentina: su un cross da destra di Gentile, Montebugnoli tocca di mano ma pochi centimetri al di fuori dell’area di rigore: punizione pericolosa viola

76′ Si prende il giallo anche Krastev, protagonista a tutto campo ora: poco fa azione travolgente fino al limite dell’area, qui costretto a trattenere un avversario

73′ Inserimento insidioso di Ruffo che da sinistra crossa a mezza altezza e Chiorra ci mette una mano per deviare in angolo

69′ GOOOOLLLL!!!! Il pareggio di Pierozzi!! Bella azione a sinistra di Toci che crossa basso per il numero 10, rimasto inspiegabilmente solo sul secondo palo: controllo e destro in diagonale che supera Molla per l’1-1!

67′ Ci prova ancora Bianco dal limite! Pallone a spiovere ma traiettoria che esce sul fondo

63′ Altri due cambi per Aquilani, che inserisce i nuovi Gentile e Toci, fuori Di Stefano e Spalluto

56′ Rosso per Dalle Mura!! Arriva un’altra ammonizione per il capitano viola per un intervento che sembrava regolare a metà campo

55′ Sempre una spina nel fianco per la difesa felsinea Bianco, che da sinistra arriva sul fondo e crossa basso ma non arriva alcun attaccante viola

52′ Pagliuca pericoloso: gran girata di sinistro e Chiorra in tuffo respinge

48′ Ancora Fiorentina con Milani, appena entrato: dribbling sulla destra e poi gran tiro sull’esterno della rete

47′ Subito Spalluto a un passo dal pareggio! Cross basso di Pierozzi per l’attaccante che gira dal limite dell’area piccola ma colpisce troppo debolmente e Molla blocca

46′ Inizia la ripresa al “Bozzi” e ci sono subito due cambi per la Fiorentina: Quirini e Milani al posto di Ponsi e Fiorini

45’+2 Si chiude qui il primo tempo, con la Fiorentina sotto di un gol per la firma di Pagliuca

45’+1 Sinistro pericoloso di Ponsi! Il terzino mancino controlla al limite e poi gira verso la porta un tiro a lob che Molla respinge in tuffo

45′ Bologna a un passo dal raddoppio: punizione velenosa di Roma e Chiorra con un guizzo riesce a deviarla fuori dalla porta

44′ Giallo anche per Dalle Mura che ferma Ruffo in progressione

43′ Fiorentina ancora pericolosa con una punizione indiretta: Fiorini batte basso da sinistra e Arnofoli respinge corto ma sul pallone arrivano solo i difensori del Bologna

40′ Scatta il primo giallo per la Fiorentina: tocca a Bianco per un fallo da dietro a centrocampo

39′ Punizione insidiosa di Fiorini da sinistra ma Molla salva in uscita, subendo anche fallo

36′ Sfiora il gol anche il Bologna: cross di Rocchi da destra e stacco di Ruffo tutto solo a centro area ma il colpo di testa finisce a lato

34′ Occasione COLOSSALE sprecata da Pierozzi! Inserimento e tocco arretrato di Krastev per l’esterno viola che da centro area in piena solitudine, spara altissimo di destro!!!

27′ Occasione per Pierozzi! Apertura a destra per l’esterno viola che d’esterno prova a calciare in porta ma colpisce solo l’esterno della rete

22′ Ancora Bologna: Ruffo sfonda a sinistra contro Neri e crossa basso dal fondo, trovando una deviazione viola in corner a pochi passi dalla porta

19′ Gol del Bologna! La Fiorentina perde palla sulla propria trequarti, recupera Pagliuca che da sinistra si accentra, supera Frison e fa secco Chiorra in uscita. Vantaggio rossoblu

17′ Destro di Fiorini alto! Tocco all’indietro di Spalluto per il centrocampista che di piatto calcia sopra la traversa da buona posizione

13′ Contropiede fallito clamorosamente dalla Fiorentina: Di Stefano serve Spalluto che però fa un velo a sproposito per un compagno e lascia il pallone alla difesa rossoblu

9′ Punizione Bologna calciata sul secondo palo, con la sponda pericolosissima di Khailoti ma la difesa viola allontana

6′ Fiorentina che fa la partita, pallone in profondità verso Spalluto con uscita di Molla in extremis ma l’attaccante viola era in fuorigioco

1′ Inizia il match al “Bozzi”, primo pallone per la squadra viola, davanti agli occhi di tutta la famiglia Commisso