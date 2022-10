La Fiorentina Primavera ne fa tre al Verona e raggiunge la Juventus in vetta alla classifica. Super Capasso con una doppietta

Per seguire la diretta testuale e non perdervi neanche un’emozione della partita, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Verona 3-0 (32°, 77° Capasso, 90° Sene)

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Kayode, Biagetti (89° Baroncelli), Lucchesi, Favasuli; Vitolo, Amatucci, Berti (78° Atzeni); Capasso (78° Vigiani), Toci (59° Sene), Distefano (89° Gori).

A disposizione: Bertini, Tognetti, Messini, Denes, Saltalamacchia, Falconi, Bigozzi, Padilla, Nardi, Comuzzo.

Allenatore: Alberto Aquilani.

Partita fantastica della Fiorentina Primavera, che vince 3-0 contro un Verona tosto, ma inferiore ai ragazzi di Aquilani. Decidono una doppietta di Capasso, nettamente il migliore in campo, e il gol di Sene su rigore allo scadere, a certificare la superiorità viola. Adesso la classifica è più bella che mai: Fiorentina che aggancia la Juventus a 14 punti in prima posizione! Appuntamento a domenica prossima alle ore 15, in trasferta a Frosinone.

90+4° – Finisce qui! Fiorentina batte Verona 3-0!!!

90+4° – Ammonito Sene della Fiorentina. Il numero 9 viola allontana il pallone.

90° – GOL! SENE! Rigore trasformato, 3-0. La Fiorentina chiude la pratica e porta a casa i tre punti.

90° – Calcio di rigore per la Fiorentina! Va Sene dal dischetto!

89° – Doppia sostituzione per la Fiorentina. Escono Biagetti e Distefano, entrano Baroncelli e Gori.

86° – Fiorentina che addormenta la partita e gestisce senza troppi problemi gli ultimi attacchi del Verona.

78° – Tripla sostituzione per il Verona. Escono Cazzadori, Rihai e Ebenguè, entrano Dentale, Minnocci e Matyjemicz.

78° – Doppia sostituzione per la Fiorentina. Escono Capasso e Berti, entrano Vigiani e Atzeni.

77° – GOOOL! RADDOPPIO VIOLA, ANCORA CAPASSO! Che meraviglia! Ancora una volta protagonista il numero 7, che entra in area con un paso-doble e mette dentro di sinistro agevolmente. 2-0 per la Fiorentina, meno di un quarto d’ora al novantesimo. Questo è un gol che sa di primo posto in classifica!

75° – Ammonito Favasuli della Fiorentina. Nervosissimo il numero 22, che si prende con Cissè; si scalda la partita con una mini-rissa.

73° – CAZZADORI! Verona vicino al pareggio! Punizione battuta dalla zona vicina alla bandierina del calcio d’angolo, Cazzadori schiaccia di testa, conclusione di pochissimo a lato.

71° – CAPASSO! Buona occasione per la Fiorentina! Fa tutto il numero 7, che cerca una doppietta con un’ottima conclusione col sinistro. Bravo Bosseggia a mettere in angolo e ad evitare il raddoppio viola.

70° – Sostituzione per il Verona. Esce Bragantini, entra Patanè.

65° – Dopo un quarto d’ora esplosivo, da una parte e dall’altra, le due squadre respirano e rallentano leggermente.

62° – Sostituzione per il Verona. Esce Florio, entra Cissè.

59° – Sostituzione per la Fiorentina. Esce Toci, entra Sene.

57° – COSA HA PRESO MARTINELLI!!! Doppio miracolo per il portiere della Fiorentina. Bellissima azione del Verona in contropiede, con Bernardi che tagli il campo con un gran passaggio per Rihai. Martinelli para il suo tiro, poi ci riprova subito Cazzadori dalle retrovie ma l’estremo difensore viola non demorde e prende anche questa. Entra lo staff medico per un suo problema, poi si rialza subito.

55° – Ammonito Joselito Gomez del Verona. Scatto fantastico di Capasso sulla fascia destra, il numero 19 gialloblù lo ferma irregolarmente. Primo cartellino del match.

53° – FAVASULI! Grande occasione per la Fiorentina! Fa tutto il numero 22, che punta Joselito Gomez e lo ubriaca all’interno dell’area di rigore. Invece che andare in mezzo, tenta il tiro sul primo palo: Boseggia deve superarsi per pararlo.

50° – Capasso va in mezzo per Distefano, che si esalta provando una mezza cilena. Rovesciata centrale, tranquillamente bloccata da Boseggia.

50° – È partito forte il Verona in questo secondo tempo.

47° – Nessun cambio durante l’intervallo, in campo ci sono gli stessi ventidue della prima frazione. Sta per muoversi qualcosa sulla panchina del Verona.

46° – Appena dodici secondi e arriva la prima chance per il Verona! Riahi fa spiovere un cross in mezzo per Florio, che poi calcia a lato. Il 10 gialloblù, comunque, era in posizione irregolare.

46° – Inizia la ripresa!

45+1° – Finisce il primo tempo. Fiorentina avanti 1-0 sul Verona, decide Capasso.

45° – Punizione per il Verona dal limite dell’area calciata pericolosamente da Florio. Martinelli se la cava in due tempi.

43° – Da segnalare il meraviglioso lavoro sporco di Eljon Toci. Tra sponde, recuperi e lotte di fisico, il numero 29 viola è indubbiamente tra i migliori in campo.

38° – Fiorentina in fiducia, che fa la partita. Verona che prova a pungere in ripartenza, finora poco efficace.

34° – Brutto colpo subito in volto da Boseggia, preso involontariamente dal piede di Favasuli. Il portiere gialloblù si è già rialzato e non è dovuto uscire dal campo.

32° – GOOOL! FIORENTINA IN VANTAGGIO, CAPASSO! Buonissima azione della Viola. Toci fa da sponda per Vitolo, che poi allarga per Capasso. Il numero 7 viola prova il tiro da posizione defilata e riesce a segnare, complice anche un Boseggia tutt’altro che perfetto in questa circostanza. Viola avanti dopo 32 minuti.

30° – Il Verona è spesso scoperto in mezzo al campo, ma protagonista con ottime trame difensive. Disinnescato ogni attacco centrale della Fiorentina.

28° – Adesso molto meglio la Fiorentina, ma rimangono poche le occasioni degne di nota. I ragazzi di Aquilani alzano i giri.

25° – Amatucci appoggia a Toci, che però stringe troppo il destro dal limite dell’area e tira sull’esterno della rete.

22° – Timida chance per Distefano, dopo una buona azione della Viola: tiro centrale tranquillamente bloccato da Boseggia. Il numero 11 viola è tra i più ispirati della partita.

19° – Fase confusa e spezzettata della partita, tra qualche errore di troppo da entrambe le parti e i primi falli.

13° – TOCI!!! Clamorosa occasione per la Fiorentina! Cross a centro area, spunta Toci tutto solo che colpisce di testa a botta sicura, ma Boseggia si supera e compie una parata sensazionale.

11° – Partita piuttosto statica. Il Verona prova a guadagnare metri.

5° – BERTI! Primo squillo della Fiorentina! Bravissimo Favasuli, che punta Riahi al limite dell’area, lo supera e scarica al centro per Berti, che si aggiusta la sfera e prova a giro sul secondo palo. Buona parata di Boseggia.

4° – Fase di studio. Comincia bene Florio del Verona, che sta infastidendo il centrocampo viola.

2° – Si affrontano, in panchina, due allenatori ex compagni di Nazionale Italiana come Aquilani e Bocchetti, che hanno condiviso la spedizione del Mondiale in Sudafrica nel 2010.

1° – Comincia la partita! Forza Viola!

Dopo tre settimane di sosta, la Fiorentina Primavera torna in campo. Nella sfida valida per la sesta giornata del Campionato Primavera 1, i ragazzi di Aquilani, ancora imbattuti in stagione e quarti in classifica, affrontano l’Hellas Verona al “Torrini”. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale, tenendovi aggiornati su tutte le emozioni del match. Fischio d’inizio alle ore 13.