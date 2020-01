La Fiorentina Primavera continua a non vincere: con la Sampdoria è solo 2 a 2

La Fiorentina di mister Bigica impatta su una Sampdoria cinica e capace di colpire nei momenti “no” della squadra viola. Infatti, la Fiorentina, dopo esser passata in vantaggio fin da subito, ha tenuto il pallino del gioco per più di 45 minuti. Poi al 51′ minuto D’Amico ha siglato il pari su rigore e, poco dopo, ha trovato il vantaggio doriano con un tiro devito. Una doccia fredda che ha fatto risvegliare la Fiorentina che, negli ultimi dieci di gioco ha dominato in lungo e in largo senza però trovare il gol della vittoria. Un risultato che non soddisfa appieno per quanto visto in quanto, i viola hanno dimostrato di saper cambiare ritmo e di rimontare. La squadra di Bigica aveva bisogno di vincere, ma i tre punti non sono arrivati. Con questa, sono ben undici le partite senza vittoria per i viola.

Tra i migliori in campo Fiorini per le idee e la grinta, Spalluto per il gol e Milani ben entrato nella ripresa.

Tutto è pronto per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. La Fiorentina scenderà in campo alle 11.00 al Bozzi di Firenze contro la Sampdoria. La partita sarà visibile in diretta tv e streaming su Sportitalia. Fiorentinanews.com come di consueto vi offrirà la diretta testuale della gara.

Fiorentina: Brancolini; E. Pierozzi, Dutu (C), Dalle Mura, Simonti; Hanuljak, Fiorini, Bianco; Montiel, Spalluto, Koffi.

Sampdoria: Raspa, Angileri, Obert, Pompetti, Veips, Siatounis, Chrysostomou, Brientan, Prelec, D’Amico, Yayi Mpiae.

95′ FINISCE QUA! E’ 2 a 2.

90′ Bianco ferma una ripartenza: giallo per lui

89′ La Fiorentina spinge: mischia rugbystica in area di rigore, la palla resta lì ma la difesa spazza

85′ CAMBIO DI BIGICA: ESCE SIMONTI DENTRO KUKOVEC

83′ SPALLUTOOOOO! SPALLUTOOO! Milani mette al centro per il bomber viola che sigla di testa il 2-2! E’ pari alle Due Strade!

82′ Ultimi otto minuti. La Fiorentina spinge.

78′ NOO! Simonti crossa al centro, Spalluto ci prova ma la palla viene deviata.

76′ CAMBIO VIOLA: Esce Fiorini entra N.Pierozzi

74′ Brientan prova il tiro su punizione. Fuori.

71′ Koffi innesca Spalluto, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

BEFFA VIOLA! 69′ Dutu tocca il tiro di d’Amico e beffa anche il suo portiere Brancolini.

68′ Ritmi decisamenti più lenti

63′ CAMBIO NELLA FIORENTINA: Fuori Montiel dentro Milani, fuori Hanuljak dentro Beloko

62′ DUTU! Incornata del numero quattro viola, ma la difesa respinge sulla linea!

59′ Fiorini atterra un doriano: ammonito!

56′ La Fiorentina sembra aver accusato il colpo: Siatounis e D’Amico trottano e mettono in difficoltà i viola.

51′ D‘AMICO! E’ PARITA’! D’Amico sul dischetto beffa Brancolini per il pari doriano.

50′ RIGORE PER LA SAMP! Dalle Mura frana su Prelec e il direttore di Gara fischia il penaly.

49′ L’ex Inter Pompetti riceve da Dutu al limiti dell’area, ma spara a lato.

47′ Fiorentina subito in avanti: Fiorini crossa al centro, un difensore doriano spazza ma Montiel prova la botta da fuori. Raspa risponde presente.

45′ Si ricomincia!

Finisce il primo tempo. Fiorentina avanti dopo pochi istanti grazie al rigore realizzato dal rientrante Montiel. Si chiude 1-0 una prima frazione complessivamente ben giocata dai ragazzi di Bigica.

45′ 1 minuto di recupero.

39′ MONTIEL! Pressa bene Fiorini e ruba palla, Koffi serve Montiel che controlla e scarica il sinistro, sfera fuori di poco alla sinistra della porta ospite.

35′ Troppo veemente la sbracciata di Spalluto su Obert, e l’attaccante pugliese viene ammonito dal direttore di gara.

33′ Spalluto sgomita e riesce a liberarsi per il tiro dal limite dell’area, la sua conclusione mancina è però troppo debole per creare problemi al portiere doriano, che blocca a terra.

31′ Continua l’abbondante predominio territoriale della Fiorentina, che pecca però sempre in fase di ultimo passaggio o controllo, senza riuscire ad impensierire Raspa.

24′ Corner di Fiorini, stacca di testa Spalluto ma spedisce alto sopra la traversa.

23′ Bell’azione personale di Simonti che riesce a superare Angileri e poi crossa basso e teso al centro, ma nessun attaccante gigliato riesce ad intervenire sul pallone.

17′ Può andare al tiro da ottima posizione Chrysostomou ma non impatta bene il pallone e Dalle Mura riesce a deviare la conclusione in corner.

15′ Stavolta è Fiorini a provarci da fuori area dopo una respinta della difesa ospite, ma il tiro è ancora molto lontano dallo specchio della porta della Sampdoria.

13′ Ottime le trame palla a terra della Fiorentina che con Montiel in campo è un’altra squadra. Bianco trova spazio ai 25 metri e spara a rete col destro. Pallone molto lontano dalla porta di Raspa.

9′ Spinge bene sulle corsie laterali la Primavera viola, molto attivi sia Pierozzi che Simonti. La Sampdoria lascia molto giocare e servirebbe cercare di approfittarne.

6′ Si proietta nuovamente in attacco la Fiorentina che guadagna un corner. Si incarica della battuta Fiorini ma la difesa blucerchiata riesce ad allontanare la minaccia.

3′ TRAVERSA DI YAYI MPIAE! Gran botta dell’attaccante blucerchiato che centra in pieno la traversa. Non tarda ad arrivare la reazione degli ospiti che sfiorano subito il pareggio!

2′ GOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Montiel! Lo spagnolo torna e segna, freddo dal dischetto. 1-0!

2′ CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Conclusione di Hanuljak respinta col braccio da Veips.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

PRIMO TEMPO – FILIPPO RAZZOLINI



SECONDO TEMPO – DARIO BALDI