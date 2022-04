La Fiorentina Primavera rimonta due gol al Napoli ma viene beffata da un rigore allo scadere. Decisiva la colossale ingenuità di Kayode

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Napoli-Fiorentina 3-2 (12′ Ambrosino, 37′ Aut. Biagetti, 44′ Toci, 47′ Capasso, 90+5 Rig. Iaccarino)

FIORENTINA (1-4-3-3-): Andonov; Kayode, Frison, Biagetti (45′ Krastev), Favasuli; Corradini (C), Bianco, Agostinelli (75′ Amatucci); Capasso (75′ Seck), Toci, Distefano

A disp.: Fogli, Bertini, Larsen, Egharevba, Romani, Atzeni, Falconi, Amatucci, Koffi, Seck, Sene, Krastev. Allenatore: Alberto Aquilani

Finisce qui. Dopo aver rimontato 2 gol e sfiorato più volte il gol del vantaggio, la Fiorentina perde all’ultimo istante col Napoli. Viola che restano in zona playoff ma ora la Samp che insegue può accorciare a -3 in caso di vittoria. Amaro in bocca per Aquilani, dopo una grande reazione della squadra che aveva raggiunto il pari dopo l’inizio difficile

90+5′ GOL DEL NAPOLI. A tempo scaduto il centrocampista partenopeo Iaccarino spiazza Andonov dal dischetto e firma l’incredibile sorpasso. 3-2.

90+4′ CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI. Ingenuità colossale di Kayode che stende Vergara in area a pochi secondi dalla fine. Il Napoli ha l’occasione enorme per vincere la partita dopo essere stato ad un passo dal baratro

90+3′ Ammonito Corradini per un classico fallo tattico

90′ 4 minuti di recupero

88′ Cambio per Aquilani. Entra Sene per Favasuli. Mossa ultra offensiva e coraggiosa del mister viola

86′ Squadre stanche ed anche più lunghe adesso, tanti errori di misura. La posta in palio è alta

84′ Provvidenziale chiusura di Krastev su Vergara, che tutto solo era riuscito ad involarsi verso la porta viola. Il centrale viola entra sul pallone e ferma il calciatore partenopeo a pochi passi da Andonov

82′ Esce Ambrosino ed entra Pesce per il Napoli. Dentro anche Spavone per D’Agostino

81′ CORRADINI! Distefano serve Toci che scarica per Corradini, tiro piazzato fuori di poco

79′ Pallone filtrante di Krastev per Distefano, Acampa si addormenta e rischia di favorire il numero 7 viola, riuscendo però poi a liberare in calcio d’angolo. Che rischio per il terzino di casa

75′ Crampi per Capasso, che deve uscire. Due cambi per Aquilani: dentro Seck e Amatucci, fuori Capasso ed Agostinelli

74′ KRASTEV! Gran parata di Idasiak sul colpo di testa di Krastev sugli sviluppi del corner. Fiorentina ancora vicina a completare la rimonta

73′ Attacca la Fiorentina. Distefano penetra nell’area del Napoli guadagnando l’ennesimo calcio d’angolo

70′ Hisaj stende Bianco, primo ammonito in casa Napoli

68′ Pericolosissimo il Napoli in campo aperto. Vergara allarga per D’Agostino che controlla e calcia sull’uscita di Andonov: palla alta, grande chance fallita dal centrocampista campano

65′ Altra occasione viola! La sfera arriva a Distefano in area: l’attaccante viola controlla e calcia. Conclusione respinta Idasiak.

62′ Ammonito Frison per la Fiorentina

57′ Per il Napoli entra Marchisano ed esce Cioffi

55′ PALO DI TOCI! Alza i giri del motore la Fiorentina. I viola sfiorano il vantaggio con Toci, che in rovesciata centra il palo! Che occasione per la squadra di Aquilani!

47′ GOOOLLLL DELLA FIORENTINA! Pareggia subito la squadra di Aquilani. Distefano mette al centro per Capasso che con precisione, pareggia i conti!

46′ Subito un cambio per Aquilani, entra Krastev per Biagetti

46′ Inizia la ripresa!

Fine primo tempo. Fiorentina che è finita sotto di due reti a Cercola ma ha saputo poi accorciare con Toci in chiusura di frazione. Si prospetta un secondo tempo apertissimo

45′ 1 minuto di recupero

44′ GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Toci! Gran cross mancino di Agostinelli, colpo di testa stupendo di Toci a centro area, accorcia le distanze la Fiorentina. 2-1

43′ Agostinelli riceve da Favasuli e calcia col destro da buona posizione, tiro deviato in corner. Sugli sviluppi Capasso perde malamente palla favorendo l’uscita del Napoli

39′ Le motivazioni del Napoli ed anche una buona dose di fortuna stanno facendo la differenza. Troppo molli e disattenti i calciatori viola in occasione del raddoppio dei padroni di casa

37′ GOL DEL NAPOLI. Sfortunata autorete di Biagetti su un tiro sballato di Vergara. Troppo molle la difesa viola però nell’occasione. Contropiede guidato da Vergara e successivo tiro di Cioffi respinto non benissimo da Andonov, da cui poi scaturisce la successiva occasione partenopea. 2-0

35′ Azione insistita di D’Agostino che guadagna un corner con grande determinazione. Battuta corta del Napoli e cross a rientrare di Vergara bloccato in presa alta da Andonov

32′ Si rivede in avanti il Napoli con Cioffi che salta Kayode ma si allarga troppo a sinistra, angolo di tiro limitato e sfera sparata sopra la traversa della porta viola

31′ Tutto rintanato il Napoli, che cerca di schermare le iniziative viola e riparte. Stavolta è Favasuli a commettere fallo su D’Agostino rischiando l’ammonizione. Il calciatore del Napoli rimane a terra e riceve ora le cure mediche del proprio staff

28′ Dialogano i ragazzi viola a grande velocità e precisione, Distefano riceve da Bianco ma infine la conclusione di Agostinelli è debolissima sul primo palo e Idasiak para

26′ Non riesce proprio a trovare il guizzo giusto la Fiorentina. E’ Distefano in questo caso a cercare di sorprendere Idasiak, ma il tiro del numero 7 viola è molto telefonato, nessun problema per l’estremo difensore di casa

24′ Il Napoli perde malamente palla, ripartenza viola con Distefano che allarga per Agostinelli, tentativo di conclusione col sinistro che viene murato da Hysaj

23′ Kayode si prende un giallo dopo un fallo veramente stupido ed inutile su Acampa all’altezza della linea mediana. Seconda ammonizione in casa viola

22′ TOCI! Agostinelli stavolta serve un bel pallone alla punta albanese che è solissima al centro dell’area napoletana, impatto purtroppo pessimo col mancino e sfera altissima

21′ Kayode si fa bere da Cioffi come un bicchier d’acqua, la punta campana scambia con Acampa e poi cerca il tiro da molto lontano, senza impensierire Andonov

19′ Bellissima l’uscita di Andonov che esce a terra quasi al limite della propria area per anticipare Vergara lanciato con un bel tocco da D’Agostino. Ottimo l’intervento del portiere bulgaro della Fiorentina

17′ Velocizza la manovra la Fiorentina che con un fraseggio preciso riesce ad arrivare ad Agostinelli con precisione, il 10 gigliato però è troppo macchinoso nella scelta e non riesce a combinare niente

15′ BIANCO! Stupenda azione viola: tacco illuminante di Capasso per Kayode, il terzino gigliato serve bene l’accorrente Bianco che controlla e calcia sul primo palo, Idasiak riesce ad opporsi coi piedi in angolo

12′ GOL DEL NAPOLI. Gran colpo di testa di Ambrosino che spedisce imparabilmente alle spalle di Andonov. Bel cross mancino di Vergara, il 10 di casa brucia Frison e firma il vantaggio. 1-0

11′ Conclusione deviata da parte di Ambrosino, con proteste da parte del Napoli per un presunto tocco di mano di un componente della barriera viola. L’arbitro assegna il calcio d’angolo

10′ Ammonito Biagetti che commette fallo su Vergara. Punizione pericolosa e dubbia, col centrale viola che probabilmente è andato sul pallone

9′ Si accentra Distefano che parte da sinistra stavolta, tiro fuori misura che finisce molto lontano dalla porta difesa da Idasiak

8′ Bianco guadagna una punizione subendo fallo da Saco ma la battuta di capitan Corradini non è un granché. Idasiak para a terra la conclusione debole del mancino viola

6′ Molto bello il doppio scambio tra Corradini e Distefano. Quest’ultimo trova un bel varco ma sbaglia la scelta al limite dell’area, cercando il taglio di Toci anzichè andare al tiro da ottima posizione. Il Napoli riesce a rifugiarsi in fallo laterale

4′ Frison riceve un colpo da Ambrosino che poi rimane a terra dopo il fallo commesso. Gioco che si interrompe per un attimo ma i due calciatori riescono poi a ripartire senza problemi

3′ Inizia subito in modo veemente la Fiorentina. I ragazzi di Aquilani fanno girare la sfera cercando di far muovere il Napoli. Capasso rimedia subito un duro colpo da D’Agostino, quindi Agostinelli si libera per il tiro dopo un bel lavoro di Toci ma il suo tiro è deviato e finisce docile tra le braccia di Idasiak

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Quasi tutto pronto per l’inizio della gara tra Napoli e Fiorentina. Le due squadre stanno per entrare in campo all’Arena di Cercola

NAPOLI (1-3-5-2): Idasiak; Hysaj, Barba, Costanzo; D’Agostino, Iaccarino, Saco, Vergara, Acampa; Cioffi, Ambrosino

FIORENTINA (1-4-3-3-): Andonov; Kayode, Frison, Biagetti, Favasuli; Bianco, Corradini (C), Agostinelli; Capasso, Toci, Distefano

Dopo l’ultimo importante successo contro la SPAL, ottenuto a Firenze per 3-2, torna in campo tra pochi minuti la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani. I giovani viola, se la vedranno con il Napoli nel capoluogo campano; con i partenopei che non navigano in buone acque, attualmente quattordicesimi e con 15 punti di distacco dalla Fiorentina. Come di consueto, Fiorentinanews.com vi fornirà la diretta testuale dell’incontro e le parole dei protagonisti al termine del match!