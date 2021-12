La Fiorentina Primavera si fa rimontare e perde al Bozzi contro il Torino. Non bastano due grandissimi gol di Toci e Munteanu

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Torino 2-3 (41′ Toci, 47′ Dellavalle, 72′ Munteanu, 73′ Baeten, 78′ Rig. Rosa)

FIORENTINA (1-4-4-2): Andonov; Gentile (63′ Kayode), Frison, Lucchesi (C), Favasuli (79′ Egharevba); Distefano, Neri, Krastev, Agostinelli; Toci, Munteanu.

A disp.: Dainelli, Larsen, Ghilardi, Koffi, Capasso, Egharevba, Romani, Petronelli, Amatucci, Kayode, Rocchetti, Barducci.

Allenatore: Alberto Aquilani.

Finisce qui. Il Torino rimonta la Fiorentina Primavera di Aquilani, che al 72′ aveva segnato il gol del 2-1. Ultimi 20 minuti terribili sul piano della tenuta e della qualità da parte dei ragazzi viola, che si fanno sorprendere dagli ospiti, ora avanti di tre lunghezze in classifica e secondi in solitaria. Quarta partita di fila senza vittoria in campionato per la Primavera gigliata, che ora dovrà cercare di invertire la rotta dalla prossima sfida contro la Spal a Ferrara.

90+3′ MUNTEANU! Ci prova dai 25 metri al volo il romeno sulla sponda di Toci, pallone alto di un soffio. Gran soluzione dell’attaccante viola, non premiato dalla buona sorte però nella circostanza.

90′ 4 minuti di recupero.

90′ Ammonito Lucchesi che stende La Marca. Fiorentina in avanti con la forza della disperazione e Torino che può involarsi in ripartenza.

88′ La Marca si accentra e prova il sinistro, para Andonov la conclusione non irresistibile della punta granata.

85′ Altro pasticcio della Fiorentina con Andonov che sbaglia il passaggio per Kayode e la Fiorentina non riesce nuovamente a ripartire. Fase di grande difficoltà ora per la formazione di Aquilani.

82′ Ghiotta occasione per il Torino dopo l’ennesima palla persa banalmente dalla Fiorentina, Di Marco però è frettoloso e va al tiro dai 20 metri spedendo alto.

81′ Ammonito Agostinelli che commette fallo a centrocampo su Savini.

79′ Aquilani inserisce Egharevba per Favasuli.

78′ GOL DEL TORINO. Rosa è freddissimo ed incrocia il destro spiazzando Andonov. 2-3, ribaltone al Bozzi in pochi minuti. Fiorentina che sembra aver staccato la spina completamente ed inspiegabilmente.

77′ RIGORE PER IL TORINO. L’arbitro ravvisa un tocco di Favasuli ai danni di Rosa.

76′ Bel lancio di Neri per Distefano sulla destra, tocco per Toci che non calcia da buona posizione ma controlla e mette al centro per Munteanu, che controlla in area ma viene fermato da Savini.

75′ Cambi per il Torino: entrano La Marca e Rosa, escono Baeten e Akhalaia.

73′ GOL DEL TORINO. Neppure il tempo di esultare al Bozzi, pareggio ospite con Baeten. Difesa viola completamente in sciopero, Ciammaglichella si presenta davanti ad Andonov e smarca Baeten che a porta vuota pareggia subito i conti. 2-2.

72′ GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! MUNTEANU! Perla del romeno che spedisce all’incrocio il pallone dopo l’assist di Krastev. Gol bellissimo dell’ex Viitorul che trafigge imparabilmente Milan! 2-1.

71′ DISTEFANO! L’attaccante viola trova un bel pertugio e si accentra sul mancino, la sua conclusione però non impensierisce Milan, perchè debole e pure deviata da un difensore granata.

67′ Va al tiro il moldavo Akhalaia che si accentra dalla sinistra e poi cerca la porta, tiro insidioso che Andonov riesce a deviare in corner distendendosi alla propria destra.

66′ Fase piuttosto confusa della partita in cui le due squadre faticano a trovare tracce lineari e concretezza in avanti. La posta in palio è importante per le due compagini in campo e i giocatori stanno commettendo vari errori.

63′ Cambi per le due squadre: entrano Caccamo e Ciammaglichella per Linkvist e Zanetti per il Torino, mentre Kayode sostituisce Gentile per la Fiorentina.

59′ Dialoga bene Munteanu con Toci ma al momento del passaggio decisivo l’attaccante romeno della Fiorentina non si intende con Distefano che si era allargato anzichè andare sul taglio, dove Munteanu lo aveva servito, pallone che termina sul fondo.

57′ BAETEN! Torino pericoloso e Fiorentina che soffre troppo sui calci piazzati avversari. Corner di Zanetti e deviazione imprecisa dell’attaccante belga da ottima posizione.

56′ Fiorentina che ora prova a riorganizzarsi e reagire dopo il pareggio subito all’inizio del secondo tempo. Agostinelli controlla di braccio il cross di Gentile, l’arbitro ravvisa il fallo del 10 viola e l’azione sfuma.

53′ Ottima chance per Distefano che può entrare in area sul bell’invito di prima di Krastev ma tarda troppo il suggerimento al centro e la difesa granata riesce a liberare.

51′ Entra Pagani per il Torino al posto dell’infortunato Anton.

50′ Problemi per Anton, che resta a terra e dovrà uscire. Infortunio muscolare per il difensore granata.

47′ Espulsione per un calciatore del Torino che si stava scaldando, Gheralia, dopo il pareggio granata.

47′ GOL DEL TORINO. Dellavalle di testa spedisce sotto la traversa il bel cross di Angori. Difesa viola piazzata male e Lucchesi si perde completamente il terzino ospite. 1-1 al Bozzi.

46′ Subito ammonito Gentile che stende il brasiliano Zanetti che lo aveva saltato nettamente.

46′ Inizia la ripresa, Forza Viola!

Fine primo tempo.

45+1′ DISTEFANO! Fiorentina che sfiora il raddoppio con un’azione personale devastante del proprio numero 7 che semina il panico nella difesa del Toro con la sua rapidità e poi spedisce fuori il destro in diagonale!

45′ 1 minuto di recupero.

44′ Torino ad un passo dal pareggio su azione di corner! Angori va dalla bandierina trovando la deviazione di un calciatore granata, Andonov respinge come può quindi il Torino va ancora al tiro e Gentile salva sulla linea con un grandissimo intervento!

41′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! TOCI! Stupendo gol della punta albanese ex Sudtirol che scaglia un destro all’incrocio dopo un batti e ribatti in area granata. Azione di gran classe da parte della Fiorentina con Munteanu e Toci che scambiano senza trovare il varco giusto, dal nulla poi il centravanti viola spara un bolide imparabile per Milan! 1-0.

38′ Contropiede del Torino favorito da un lancio sbagliato di Neri. Protagonista ancora il belga Baeten che però non inquadra la porta dai 16 metri.

33′ BAETEN! Pericoloso ancora l’attaccante belga, che smarcato da un bel lancio del moldavo Akhalaia riesce ad avere la meglio nello scontro fisico con Favasuli e poi tira col sinistro chiamando Andonov ad un’altra parata. E’ cresciuto il Torino e sta riuscendo ad essere più concreto della Fiorentina adesso.

29′ Ancora un mancato fischio abbastanza discutibile dell’arbitro Mirabella che permette al Torino di ripartire, stavolta ad arrivare al tiro è Zanetti che però conclude debolmente senza infastidire Andonov, che para facilmente a terra.

27′ Fiorentina che adesso è scesa un po’ di livello. Altra iniziativa del Torino con Baeten che però si allunga troppo il pallone favorendo l’uscita bassa di Andonov. I ragazzi viola adesso devono ritrovarsi e ritornare a macinare gioco.

26′ Giallo per Neri che in precedenza aveva commesso fallo su Baeten.

25′ BAETEN! Dormita di Neri e Lucchesi che si fanno saltare da Baeten che forse però aveva commesso fallo sul difensore viola, la punta del Torino penetra in area e calcia col sinistro, conclusione centrale che Andonov respinge coi piedi.

21′ Rimane a terra Eljon Toci dopo un duro scontro a centrocampo con un difensore del Torino. Gioco che si ferma e cure mediche in corso per l’attaccante albanese da parte dello staff medico viola.

16′ Netto finora il predominio tecnico e territoriale della Fiorentina, ma i giovani viola non stanno riuscendo a trovare il varco giusto per far male al Torino. Molto attivi Agostinelli e Distefano, in cerca dello spunto migliore per sbloccare la gara.

13′ LINDQKVIST! Subito un intervento stupendo del portiere bulgaro viola Andonov. Botta da fuori dello svedese col sinistro dopo un bruttissimo pallone perso da Krastev, risposta eccellente dell’estremo difensore della Fiorentina.

12′ Rimessa laterale di Dellavalle dalla destra, pasticcia un po’ la difesa gigliata e il belga Baeten può tentare il mancino da centroarea: conclusione imprecisa e sfera alta sopra la porta difesa da Andonov.

11′ Non ha paura di prendersi rischi la formazione viola in costruzione. Prima Andonov e poi Frison fanno scorrere brividi enormi ad Aquilani e al pubblico presente al Bozzi, cavandosela però con grandissima qualità e personalità.

9′ Stupenda e perfetta ancora l’apertura di Agostinelli per Distefano, l’ex Livorno scarica prontamente al limite dell’area per Munteanu che non ci pensa su due volte e va col destro in porta: para facilmente Milan il tiro centrale della punta romena.

7′ Gran lancio di Agostinelli che serve Distefano sulla destra, l’attaccante viola vede l’accorrente Gentile e lo smarca, sbagliando però la misura del passaggio: Gentile non tiene la palla in campo, rimessa dal fondo per il Torino.

6′ Consueta manovra fatta di continuo fraseggio della squadra di Aquilani. Il Torino di Coppitelli sceglie spesso di ricorrere al fallo anche nella metà campo viola per rallentare la manovra gigliata.

3′ Sfida iniziata subito ad alti ritmi. Le due squadre fin da subito intendono fare la voce grossa. Bel pallone di Munteanu per Agostinelli che si era inserito bene in area: l’assistente dell’arbitro rileva la posizione di fuorigioco del fantasista viola e l’azione si interrompe.

1’Partiti! Forza Viola!

Reduce dalla vittoria della Supercoppa italiana ai calci di rigore contro l’Empoli, la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani torna in campo anche in campionato. Agostinelli e compagni arrivano da due pareggi a reti inviolate contro Genoa e Lecce, che sono valsi il sorpasso in classifica da parte di Napoli e Cagliari. La Viola si trova in quinta posizione a quota diciotto punti, a pari con quattro squadre, tra cui proprio il Torino. La prima posizione, occupata dalla Roma, è distante ben dodici punti.

