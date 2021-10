La Fiorentina Primavera vola al terzo posto grazie alla quarta vittoria consecutiva. La classifica di Primavera 1

Non si ferma più la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani che ha da poco battuto per 0-1 anche il Milan grazie a un rigore messo a segno da capitan Corradini. Grazie a questi tre punti la squadra viola vola al terzo posto del campionato Primavera 1 con 13 punti guadagnati, soltanto dietro alla capolista Roma. A parimerito con i viola il Genoa secondo, che però ha una partita in meno e domani affronterà il Bologna in casa.

Questa la classifica di Primavera 1: Roma 17, Genoa, Fiorentina 13, Empoli, Juventus, Inter, Napoli 12, Cagliari 9, Atalanta, Torino, Spal 8, Sampdoria, Hellas Verona 7, Lecce 6, Milan, Sassuolo 5, Bologna, Pescara 4.