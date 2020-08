La Fiorentina programma il rinnovo di Castrovilli: Ecco l’entità dell’offerta

La Fiorentina è al lavoro sul mercato in entrata e in uscita, ma non solo. Infatti, come si legge su Tuttosport, in settimana è previsto un incontro tra la dirigenza viola e l’entourage di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista classe ’97, rispetto a Chiesa e Milenkovic, è l’unico certo di rimanere a Firenze almeno per un’altra stagione.

Sul tavolo c’è il prolungamento del contratto fino al 2025 con ingaggio raddoppiato da uno a due milioni di euro per respingere la corte delle big.