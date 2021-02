La Fiorentina pronta a sedersi al tavolo con Vlahovic: C’è la prima offerta per il rinnovo

Come vi abbiamo raccontato in mattinata (LEGGI QUI), la Fiorentina ha deciso di affondare il colpo per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. Il serbo ha segnato nove gol in campionato e tra gli Under 21 hanno segnato più gol soltanto Haaland e Kean. Numeri importanti, che testimoniano l’importanza nello scacchiere della Fiorentina, ma che inevitabilmente hanno acceso su di lui i riflettori del calciomercato.

Così, la società di Commisso ha deciso di muoversi per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2023. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Fiorentina è al lavoro per rinnovare fino al 2025, aumentando l’ingaggio a 1,5 milioni di euro a stagione. Il giocatore vuole Firenze, sa che deve molto alla Fiorentina e la maglia viola è la sua priorità, motivo per cui la trattativa potrebbe non essere così complicata. Senza dimenticare che Vlahovic è il pupillo del presidente Commisso, che molto difficilmente se lo lascerà sfuggire.