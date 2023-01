La Fiorentina propone Benassi alla Sampdoria: ecco la risposta dei blucerchiati

Come scrive il sito sampnews24.com, non ci sarebbe solo Sabiri come nome caldo nelle trattative tra Sampdoria e Fiorentina. La società viola, infatti, avrebbe proposto ai blucerchiati Marco Benassi, attualmente fuori rosa a Firenze e alla ricerca di una nuova sistemazione. Il ds Marco Baldini, però, ha risposto in maniera tiepida alla proposta, sottolineando come gli obiettivi della Samp sul mercato al momento siano altri.