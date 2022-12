La Fiorentina prova a blindare il centrocampo: i rinnovi di Amrabat e Castrovilli le priorità

La Fiorentina è al lavoro sui rinnovi di contratto. Oltre alle decisioni da prendere per gli accordi che vedranno la scadenza il prossimo giugno, ci sono anche quelli che non scadranno a breve ma il quale significato va oltre la paura dello svincolo. Si tratta dei contratti di Amrabat e Castrovilli.

Situazioni diverse per i due centrocampisti viola, che vedranno il loro accordo con i viola scadere nel 2024, on opzione di rinnovo fino al 2025 per il marocchino. Proprio il rinnovo del contratto di Amrabat sarà soprattutto legato alle richieste che arriveranno per lui dal mercato. L’idea è comunque quella di proporre un legame fino al 2027 a 3 milioni a stagione.

Per quanto riguarda Castrovilli, invece, il nodo riguarda il suo graduale recupero. Dall’entourage del giocatore filtra ottimismo circa la possibilità di trovare un accordo ma non è escluso che la parola fine sulla vicenda possa arrivare solo a primavera. Lo scrive il Corriere dello Sport – Stadio.