La Fiorentina prova a chiedere un nuovo prestito per Ghezzal, ma il Leicester fa muro: il punto della situazione

Uno dei punti interrogativi di questo mercato è Rachid Ghezzal. L’algerino è in prestito alla Fiorentina dal Leicester con il riscatto fissato a 9,7 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal sito footmercato.net la società viola non avrebbe intenzione di riscattarlo ma avrebbe provato a chiedere agli inglesi un nuovo prestito. Il Leicester sta mettendo pressione alla Fiorentina per prendere una rapida decisione, visto che altre squadre di Serie A sembrano interessate al giocatore.

