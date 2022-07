La Fiorentina prova a chiudere definitivamente l’affare Dodô: presto incontro con gli agenti. La situazione

Prosegue la frastagliata trattativa tra la Fiorentina e lo Shakhtar Donetsk per Dodô. La società ucraina, nonostante la situazione del conflitto e la difficoltà nel trattenere i propri giocatori, non è intenzionato a lasciar andare il terzino brasiliano a cifre economiche. Lo Shakhtar sta attuando una specie di gioco al rialzo: le iniziali richieste si aggiravano intorno ai 15 milioni di €, ma si sono alzate una volta che l’offerta della Fiorentina si era avvicinata.

Una trattativa, dunque, non semplice. Ma la società viola prova ad entrare nel vivo e a portarsi a casa il giocatore. Come riportato poco fa dal giornalista Gianluca di Marzio, la distanza per la cifra rimane, ma a breve è previsto un incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Dodô.