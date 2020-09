La Fiorentina prova a chiudere per Campuzano. Il piano è già pronto per il colombiano

Un’operazione di mercato concordata tra Fiorentina e Benevento. E’ quella che è nata negli ultimi giorni e che potrebbe essere perfezionata nelle prossime ore. Tutto ruota intorno al centrocampista del Boca Juniors, Jorman Campuzano (classe 1996). Quest’oggi Il Mattino rilancia la notizia che era già uscita qualche giorno fa; in pratica, i viola vorrebbero prendere il giocatore per poi darlo in prestito ai sanniti per vedere il suo valore proiettato in un campionato difficile come il nostro. La trattativa con gli xeneizes è in atto.

