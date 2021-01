La Fiorentina prova a giocare d’anticipo per Ricci: nuovo tentativo per lui nel mercato di riparazione

Secondo quanto riporta il sito online della Gazzetta dello Sport, la Fiorentina nel mercato di riparazione che sta per cominciare potrebbe tornare alla carica per il giovane giocatore dell’Empoli Samuele Ricci, centrocampista 19enne già seguito in estate. La mossa della società viola di agire a gennaio servirebbe per anticipare le pretendenti più forti (Milan e Napoli su tutte) che si muoveranno per il giovane talento la prossima estate.

0 0 vote Article Rating