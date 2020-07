La Fiorentina prova a strappare un talento italiano dalle grinfie della Juventus

Secondo quanto riporta il sito alfredopedulla.com la Fiorentina si sarebbe inserita per la corsa per il terzino sinistro della Roma Riccardo Calafiori. Il giovanissimo dovrebbe lasciare la squadra giallorossa nonostante il suo contratto lo leghi alla squadra della Capitale fino al 2022. Su di lui ci sono già Juventus e Chelsea. La Fiorentina lo terrebbe il prima squadra, senza girarlo in prestito come farebbero i bianconeri.

