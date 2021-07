La Fiorentina prova i calci piazzati: Italiano assiste i suoi giocatori

MOENA – Al termine della fase di riscaldamento sul campo sussidiario, la Fiorentina è tornata sul terreno di gioco principale del Cesare Benatti. La squadra di Italiano si è allenata sui calci piazzati, in vista della partita di questo pomeriggio contro la Polisportiva C4 Foligno. Da sottolineare che lo stesso tecnico della Fiorentina si è messo in gioco, scodellando al centro dell’area qualche punizione. Nonostante abbia smesso da qualche anno ormai, Italiano ha dato prova di non aver perso la sensibilità nel calciare il pallone. D’altra parte, per un ex regista come lui, era abbastanza prevedibile.