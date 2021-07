La Fiorentina punta ancora su Pulgar: tra offerte mai arrivate e la fiducia di Italiano da conquistare

Il futuro di Erick Pulgar è sempre (e ancora) più viola. Secondo quanto riportato dal sito encancha.cl il centrocampista cileno rimarrà ancora una stagione alla Fiorentina dove è considerato parte importante del progetto sportivo viola.

Nonostante le voci di mercato che lo vedevano coinvolto, alla società gigliata non è arrivata alcuna offerta formale per lui. Reduce dalla Copa America, Pulgar deve ancora tornare ad allenarsi con i compagni di squadra in vista della prossima stagione. E la fiducia di mister Italiano tutta da conquistare…