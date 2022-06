La Fiorentina punta Bajrami: possibile uno scambio con l’Empoli

L’ultima idea della Fiorentina per il centrocampo porta il nome di Nedim Bajrami, trequartista dell’Empoli classe ’99 che ha molto ben figurato alla prima stagione in Serie A. Il giocatore è seguito da Fali Ramadani, divenuto ormai una figura di riferimento – come dimostrano il rinnovo di Vincenzo Italiano e la trattativa per Luka Jovic – per il calciomercato viola.

In tal senso, una pedina di scambio potrebbe essere Szymon Zurkowski, autore di un’ottima stagione in prestito all’Empoli. La trattativa tra il club toscano e la Fiorentina va avanti e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti in tal senso.