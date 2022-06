La Fiorentina punta Dodô, ma lo Shakhtar Donetsk ha le sue pretese, così come l’entourage del brasiliano

La Fiorentina lavora per regalare a Vincenzo Italiano un nuovo terzino destro in vista della prossima stagione. In attesa di capire con precisione quale sarà il futuro di Odriozola, la dirigenza gigliata ha messo gli occhi addosso a Dodô, esterno basso brasiliano in forza allo Shakhtar Donetsk. Il laterale classe ’98 è valutato circa 15 milioni dal club ucraino, il quale rappresenterebbe senz’altro un profilo interessante per potenziale la fascia destra dei viola.

Nonostante il giocatore sia alto appena 1,66 m, vanta una grande forza fisica che gli permette di sprintare sulla fascia e di seminare il diretto avversario. Inoltre, Dodô è dotato di un’ottima tecnica, skill tipica dei giocatori brasiliani, che gli permette di rifornire l’attaccante centrale con ottimi cross dall’esterno. Per di più, nonostante i soli 23 anni, il brasiliano ha già una discreta esperienza nelle competizioni europee, elemento da non sottovalutare in vista del ritorno in Europa della Fiorentina.

Un altro aspetto da menzionare nella trattativa però è l’entourage del calciatore, visto che gli interessi di Dodô sono gestiti dall’agenzia di procura di Giuliano Bertolucci, uno degli agenti più influenti che trattano giocatori brasiliani. Bertolucci infatti gestisce Marquinhos del PSG, Cunha dell’Atletico Madrid, Kaio Jorge e Ibanez nella nostra Serie A, solo per citarne alcuni.

Elemento importante nella trattativa, visto e considerato che il trasferimento di giocatori di questo calibro portano con sé spesso commissioni pesanti. Per la trattativa che ha portato Kaio Jorge alla Juventus infatti le commissioni richieste dal procuratore si sono aggirate intorno ai 10 milioni di euro, considerando che il contratto del giovane brasiliano col Santos sarebbe scaduto qualche mese dopo (dicembre 2021).