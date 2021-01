La Fiorentina punta forte su Krastev, il giovanissimo centrocampista viola che piace a Prandelli. E l’esordio…

Un mese fa vi raccontavamo del problema che Prandelli si trovava ad affrontare durante gli allenamenti della Fiorentina: una rosa troppo folta e il conseguente ritorno dei ragazzi della Primavera abituati ad allenarsi con “i grandi”, agli ordini di Alberto Aquilani nella squadra giovanile. Chi non ha subito questo processo di involuzione, oltre a Christian Dalle Mura e Jacopo Ricco, è stato Dimo Krastev, che fa parte del gruppetto di giovanissimi che si allenano tuttora con la Prima Squadra.

Il centrocampista viola classe 2003 ha attirato l’attenzione dell’allenatore viola che lo ha convocato per la prima volta per la gara interna contro il Sassuolo del 16 dicembre scorso. Da quella gara Krastev ha saltato solo la vittoriosa trasferta contro la Juventus, apparendo sempre nella lista dei convocati. C’è da ricordare che il campionato Primavera è fermo per la pandemia e ripartirà solo il 23 gennaio.

Prandelli sembra dunque puntare molto su di lui: roccioso mediano basso che può giocare anche come centrocampista centrale. Il cambio di passo non è il suo forte, ma a soli diciassette anni ha un fisico che gli permette di dominare in campo grazie alla sua forza fisica.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com Krastev sarà convocato anche per la gara interna di mercoledì contro l’Inter e durante la preparazione in vista degli ottavi di finale il giovane bulgaro è stato al centro degli schemi di gioco di Prandelli. Già Montiel in Coppa Italia ci ha abituati bene con sue due apparizioni, che il prossimo turno sia quello di Krastev?