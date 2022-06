La Fiorentina punta Praet per il centrocampo e prepara l’offerta: i dettagli

La Fiorentina è a un passo dal chiudere per Jovic, che dovrebbe effettuare le visite mediche martedì prossimo.In questi minuti c’è un nuovo nome che emerge in ottica viola. Si tratta di Dennis Praet, centrocampista del Leicester City che quest’anno ha giocato in prestito al Torino.

Secondo Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha intenzione di acquistarlo a titolo definitivo ed è pronta a presentare al club inglese un’offerta di 7 milioni. L’alternativa è un prestito con obbligo di riscatto al compimento di determinate condizioni, per un giocatore che Pradè conosce molto bene avendolo avuto alla Sampdoria. Praet, per caratteristiche, potrebbe in un certo senso sostituire Castrovilli.