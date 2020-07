La Fiorentina punta su un giovane giocatore… di Lotito

La Fiorentina cerca anche in Serie B dei giovani interessanti per il suo futuro. Secondo quanto si apprende da TuttoSalernitana.com, la società viola vorrebbe accaparrarsi le prestazioni di Cristiano Lombardi, giocatore di proprietà della Lazio ora in prestito alla Salernitana.

Lombardi, agli ordini di Gian Piero Ventura, ha siglato tre gol e quattro assist in ventuno gettoni con i campani. L’ala destra classe 1995 ha alle spalle una grande esperienza tra le giovanili laziali, il Trapani, l’Ancona, il Benevento e il Venezia.

Lombardi è un giovane con grande futuro e su di lui ci sono anche Sampdoria e Hellas Verona. Fa parte della Base Soccer Agency, agenzia guidata da Frank Trimboli.