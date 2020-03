La Fiorentina punta un difensore del Genoa: c’è un’intesa per la contropartita

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport La Fiorentina sarebbe interessata al difensore del Genoa Davide Biraschi. Il giocatore classe ’94è tornato attualmente ai suoi livelli con la nuova gestione del tecnico Davide Nicola. I viola potrebbe arrivare a lui nella prossima sessione di mercato offrendo come contropartita il centrale Federico Ceccherini, che Nicola conosce molto bene avendolo avuto in squadra nella stagione 2016-17, quando conquistò una storica salvezza in Serie A alla guida del Crotone. I contatti tra le due società restano attualmente in corso.