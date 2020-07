La Fiorentina può provare il colpaccio, Fonseca: “Sarà difficile”

La Fiorentina di Beppe Iachini può chiudere in bellezza questo campionato. Infatti, Domenica 26 alle 19.30 sfiderà all’Olimpico di Roma. I giallorossi arrivano alla sfida contro la viola con in crisi.A confermarlo è lo stesso Fonseca a Dazn che ha dichiarato: “Spinazzola, Bruno Peres, Kolarov, Mancini e Diawara ultimamente hanno giocato molto e sono stanchissimi, ma devono recuperare perché con la Fiorentina sarà difficile”.

Fonseca, infatti ha messo in chiaro come la sua squadra non stia bene fisicamente e come Pau Lopez abbia vomitato nei giorni passati.