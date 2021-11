“La Fiorentina può puntare all’Europa, ma è ancora presto. Vlahovic come Haaland. Al serbo mancano solo i gol in Champions League”

L’ex centrocampista Fabrizio Ficini, ospite a Lady Radio, ha parlato così in vista di Empoli-Fiorentina: “La partita di sabato per i viola può valere nella corsa Europa, ma anche per gli azzurri è importante. Andreazzoli è un buonissimo allenatore, ma sono anni ormai che con Corsi la società va bene, sia in B che in A: è l’Empoli che fa andare bene anche chi si siede sulla sua panchina. Italiano invece bisogna farlo lavorare, perché è bravo. Da calciatore era un gran bel centrocampista. Se ritiene di far giocare a sinistra una volta Duncan e l’altra Castrovilli o Maleh, vuol dire che qualcosa sta pensando. Può fare ancora meglio. La Fiorentina può puntare all’Europa, ma è ancora presto. I viola giocano bene e per ora fanno risultati. L’importante è che chi sta attorno alla squadra non inizi a bofonchiare, va lasciata tranquilla. Soprattutto gente giovane come Vlahovic, che io paragono a Haaland. In più quest’ultimo ha i gol in Champions: mancano solo quelli”.

Su alcuni centrocampisti che saranno protagonisti del prossimo match Ficini ha aggiunto: “Zurkowski è un giocatore tosto, solido, quando è in campo si sente. Empoli e Firenze sono palcoscenici differenti, un suo futuro in viola, così come per Ricci, può valere solo da quanto riescono a rispondere le aspettative. A Firenze devi giocare bene e vincere, sempre. Torreira con la Samp ha fatto dei campionati incredibili, è un grande giocatore. Solo che poi all’Arsenal è diventato uno dei tanti. Il palcoscenico conta, a Firenze può far girare la squadra perché ha queste qualità. Castrovilli? Ha bisogno di fiducia. Secondo me ha qualità, magli serve continuità. Quando tornerà il suo momento, il numero dieci viola farà vedere cosa sa fare”.