La Fiorentina respingerà qualunque offerta per Vlahovic. In attacco parte solo Sottil, pronta l’accelerata per Piatek

La Fiorentina al momento ha intenzione di respingere qualunque offerta arrivi per Dusan Vlahovic. A riportarlo è tuttomercatoweb, che precisa come la società viola non abbia intenzione di disfarsi del suo attaccante. Anzi, Iachini vuole averlo a disposizione perché crede nelle sue potenzialità. In attacco, dunque, parte solo Sottil con direzione Cagliari e Chiesa se arriva l’offerta giusta, che ad oggi manca. Tutto questo in attesa dell’accelerata definitiva per Piatek, che sembra ormai a tutti gli effetti l’obiettivo per l’attacco.

