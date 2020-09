La Fiorentina resta agganciata al treno ma l’Inter la raggiunge. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una serata a tratti entusiasmante e alla fine amara per la Fiorentina, che perde per 4-3 a San Siro contro l’Inter ma resta agganciata al treno delle prime, in attesa dei recuperi e del resto delle partite di giornata.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Genoa, Juventus, Napoli, Fiorentina, Milan, Verona*, Atalanta, Lazio, Benevento, Inter 3, Cagliari, Sassuolo 1, Roma*, Bologna, Crotone, Parma, Sampdoria, Spezia, Udinese, Torino 0.