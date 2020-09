La Fiorentina resta vigile su tutte le possibilità. Le parole di Pradè solo pretattica in attesa del bomber?

La Fiorentina sarà vigile su tutte le possibilità che si potranno presentare, soprattutto a sinistra: “Senza grandi occasioni, io resto così. Può mancare un’alternativa a Biraghi, e se vogliamo essere pignoli può servire un sesto difensore. Il centravanti? Abbiamo 5 punte. Kouame è un elemento in più: lo abbiamo avuto solo nel finale. Cutrone, arrivato a gennaio, in campo dà l’anima, e Vlahovic vale: spero vada in doppia cifra, con gli altri. Chiesa e Ribery non si mettono in discussione. Nessuno mi garantisce che qualcuno possa fare meglio dei miei, salvo andare a prendere giocatori come Dzeko, ma quest’anno è impossibile”. Nella passata stagione, vissuta in gran parte senza il francese infortunato, l’unico capace di arrivare a quota 10 reti in A è stato Chiesa. La città del tifo, anche per questo, spera che dietro a queste parole ci sia… molta pretattica, magari per non far lievitare i costi dei cartellini e motivare chi è in rosa. Ma il “bomber” è la figura più sognata.

