La Fiorentina riabbraccia Bonaventura: Italiano ritrova l’uomo di fiducia

La Fiorentina potrà contare su Giacomo Bonaventura nel lunch match domenicale contro il Bologna. La Corte Sportiva d’Appello, infatti, nella giornata di ieri ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla società gigliata.

Così, non ci sono dubbi sulla presenza dell’ex centrocampista del Milan nel terzetto che partirà dal 1’ contro la squadra di Mihajlovic. Nonostante Italiano abbia schierato trentadue formazioni diverse in altrettante partite, Bonaventura è stato quasi sempre titolare: in campionato ha saltato solo due partite per squalifica.

Le prestazioni di Bonaventura hanno convinto la Fiorentina ad esercitare l’opzione presente nel contratto, allungando l’accordo fino al 2023. Non c’è stato un ulteriore rinnovo, di questo se ne parlerà eventualmente nella prossima stagione.