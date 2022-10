La Fiorentina ribalta il Basaksehir con una doppietta di Jovic e riapre i giochi per qualificarsi prima nel girone

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Basaksehir 2-1 (15′ Aleksic, 25′, 61′ Jovic)

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Terzic (82′ Biraghi); Barak (72′ Bonaventura), Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic (72′ Cabral), Saponara (72′ Ikone).

90’+4 Finisce qui. La Fiorentina vince per 2-1 in rimonta contro il Basaksehir e sale a 10 punti nel girone raggiungendo la squadra turca, attualmente in vantaggio per scontri diretti. Sarà decisiva in questo senso il prossimo e ultimo turno del girone.

90’+3 Fiorentina che ora si limita soltanto a gestire il pallone, il Basaksehir si è fatto vedere pochissimo nella ripresa.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

87′ Ammonito Mandragora per aver trattenuto Traore.

85′ Biraghi innesca Cabral, il centravanti viola cerca lo scavino da sinistra ma interviene Şengezer in uscita a neutralizzare il tentativo.

82′ Altro cambio nella Fiorentina: esce Terzic, va in campo Biraghi.

78′ Che errore clamoroso sottoporta della Fiorentina! Cabral serve un gran cross a Ikone che tira pianissimo a due passi dalla linea di porta! Subito dopo va al tiro Bonaventura ma la sua conclusione esce vicino al primo palo.

75′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Barak e Saponara, tocca a Bonaventura e Ikone.

73′ Cambi nel Basaksehir: fuori Turuc e Chouiar, ci sono Traorè e Gurler.

72′ Esce tra i fischi per le sue esultanze polemiche Jovic, va in campo Cabral.

69′ Il Basaksehir cerca di ricomporsi e costruire azioni offensive, la Fiorentina sta recuperando su tutti i palloni.

66′ Ammonito Turuc per fallo commesso su Terzic.

64′ Partita che si fa sempre più fallosa: stavolta è Mandragora a ricevere una botta a centrocampo, gioco fermo.

61′ GOOOOL!!!! JOVIC! Cross in area di Saponar su quale va di prima intenzione Kouame di tacco al volo, respinge corto il portiere e il numero 7 viola di testa stavolta non sbaglia realizzando il 2-1 viola!

58′ Gioco fermo per un pestone subito da Kouame.

55′ Occasione per Milenkovic che svetta di testa, il pallone va verso il palo e Jovic prova a correggere la traiettoria, ma Şengezer esce e fa suo il pallone.

53′ Altro cross da destra di Kouame per Jovic, che svirgola di testa non trocando la porta.

52′ Cambio nel Basaksehir: esce Biglia, tocca a Sahiner.

50′ Spizzata di Kouame di Jovic che di testa si divora un gol fatto a pochi passi dalla porta, ma c’era fuorigioco.

48′ Brutto tiro di Ozcan al limite dell’area, pallone che finisce sul fondo.

46′ Inizia il secondo tempo.

45’+2 Finisce il primo tempo. La Fiorentina sta pareggiando per 1-1 con il Basaksehir, che è andata in vantaggio con il gol di Aleksic e sul quale ha colpe Gollini un’uscita a vuoto. Per i viola ha siglato il gol del pari Jovic al 25′. Da segnalare due grandi occasioni sprecate dall’attaccante serbo al 30′ e al 35′.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

44′ Problema fisico per il campitano del Basaksehir Tekdemir che è costretto ad uscire: va in campo Ozcan.

41′ Va al cross in area Terzic, chiude Biglia anticipando i giocatori viola appostati nei pressi della porta difesa da Şengezer.

38′ Ammonito Chouiar per un fallo commesso su Dodô.

37′ Vuole andare al Dodô ma il suo tentativo è totalmente sballato e il pallone finisce in curva.

35′ Altra occasione sprecata da Jovic! L’attaccante viola spara alto un buon cross scodellato da Saponara in area.

34′ Ammonito Okaka nel Basaksehir per proteste.

32′ Fallo di Milenkovic a centrocampo, il primo cartellino giallo della gara è per lui.

30′ Jovic vicino alla doppietta: l’attaccante viola sbaglia al momento del tiro su un bel cross di Terzic, quest’ultimo autore di una grande sfrecciata sulla fascia.

27′ CHE OCCASIONE PER LA FIORENTINA!!! Kouame ci prova da lontano, il portiere avversario alza il pallone sopra la traversa con la punta delle dita.

25′ GOOOOOOOOL!!!! JOVIC! Bello scambio a destra tra Dodô e Kouame, con quest’ultimo che serve un gran pallone in area per Jovic che appostato sul secondo palo sigla l’1-1!

22′ Fiorentina che prova un minimo a scrollarsi facendosi vedere con una serie di passaggi al limite dell’area culminati con il cross di Terzic per il colpo di testa non calibrato di Barak.

18′ La squadra turca sta tenendo bene il campo e continua a farsi vedere la zona offensiva, Fiorentina ancora non pervenuta.

15′ Gol del Basaksehir: Aleksic viene innescato dal suo portiere su lancio lungo, la difesa viola resta immobile e Gollini buca totalmete l’uscita. Formazione turca in vantaggio per 1-0-

12′ Prima occasione per la Fiorentina, con un cross di Saponara che attraversa tutta l’area e sul quale arriva Kouame, il suo tiro di sinistro però finisce alto.

9′ La squadra viola ha rallentato decisamente i ritmi di gioco, adesso gestisce meglio il pallone il Basaksehir.

6′ Velocizza il gioco adesso il Basaksehir, la Fiorentina sta coprendo bene i possibili sbocchi per gli avversari.

3′ Fiorentina che sembra voler fare la partita, avversari ancora in fase di studio.

1′ Inizia la gara! Forza viola!

La Fiorentina può ancora passare il girone di Conference League come prima classificata ma le servirà un’impresa contro l’Istanbul Basaksehir al Franchi. Alle ore 18:45 la squadra di Italiano cercherà di agganciare la compagine turca in classifica e magari dilagare per ottenere il primato nel girone. L’arbitro della partita sarà l’olandese Allard Lindhout, coadiuvato dagli assistenti Mario Diks e Charles Schaap e da Edwin Van De Graaf come quarto uomo. Assente il Var come in tutta la fase a gironi.

