La Fiorentina riflette tra Odriozola e Conti. Tramontata la pista Malcuit

La Fiorentina continua il suo lavoro sul mercato alla ricerca di un attaccante e di un esterno destro. Per il ruolo di difensore di fascia nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi. Si tratta di Alvaro Odriozola, che è in uscita dal Real Madrid. Come riporta La Repubblica, un’operazione che potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Oltre a lui resiste la candidatura di Andrea Conti. Il problema resta sempre lo stesso, nel senso che il Milan è intenzionato a prendere in considerazione solo una cessione con la formula di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 8 milioni di euro. I viola invece puntano ad un prestito con diritto di riscatto. Decisamente fredda a oggi la pista Malcuit.

0 0 vote Article Rating