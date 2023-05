La Fiorentina rincorre l’Europa. Ecco dove sarà possibile vedere le coppe europee per i prossimi tre anni

La Fiorentina rincorre l’Europa su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Conference League. In Serie A molto dipenderà dalla possibile squalifica della Juventus, con l’ottavo posto che potrebbe diventare quella buono per strappare la qualificazione. In Coppa Italia e Conference, invece, solo il trionfo potrebbe permettere alla squadra di Italiano di accedere all’Europa League.

Come riporta Sportface, sarà infatti Sky per i prossimi tre anni a trasmettere in esclusiva le sfide europee:

Intanto ad accaparrarsi i diritti tv delle sfide dei match di Champions League (185 su 203 in esclusiva, le altre 18 ad Amazon Prime) e di tutte le gare di Europa League e Conference League è stato Sky . Sarà dunque la pay tv inglese a trasmettere in esclusiva quasi tutte le partite delle coppe europee nel triennio 2024-2027. Le 342 partite di Europa e Conference League saranno invece tutte appannaggio di Sky.