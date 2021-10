La Fiorentina riparte da quell’abbraccio. Mercato? Italiano pensa solo al campo

La punizione vincente, la corsa versa la panchina e l’abbraccio tra Vlahovic e Italiano: la Fiorentina, come si legge su La Repubblica, riparte da quell’abbraccio dopo la rete del 3-0 al Cagliari. Da una parte il tecnico che ha ridato entusiasmo ad una piazza da troppi anni sopita, dall’altra il numero nove che nonostante il mancato rinnovo, sta trascinando la squadra con prestazioni di livello.

Del futuro del serbo non importa a Italiano: per l’allenatore della Fiorentina conta soltanto il campo e il presente. Va da sé che vista l’assenza di alternative di livello, Vlahovic è un giocatore fondamentale per il gioco viola. E da lui si riparte per andare a Roma e giocarsela contro una Lazio che sta palesando difficoltà importanti con Sarri in panchina. Il classe 2000 è la certezza del tridente gigliato e al suo fianco dovrebbero trovare spazio Callejon e Saponara, con Sottil pronto a subentrare a partita in corso.