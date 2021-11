La Fiorentina riparte senza i Nazionali. Il punto sulle condizioni di Dragowski e Kokorin

Trascorsi i due giorni di riposo dopo la partita contro la Juventus, nella giornata di ieri la Fiorentina si è ritrovata al centro sportivo Davide Astori per ricominciare gli allenamenti in vista della partita contro il Milan. Sono dodici, compresi i giovani Bianco e Munteanu, i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni dei prossimi giorni.

Sono due i giocatori attualmente infortunati in casa viola: Bartlomiej Dragowski e Aleksandr Kokorin. L’estremo difensore polacco, out dalla partita contro il Napoli dello scorso 3 ottobre, sta ancora lavorando a parte per recuperare da una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Continua a fare differenziato anche l’attaccante russo, che ormai qualche settimana fa ha accusato un affaticamento muscolare. A riportarlo è La Nazione.