La Fiorentina riprende il Bologna pareggiando a Milano, il Genoa vince il derby ma il Lecce non molla. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Un punto che allunga la striscia positiva per la Fiorentina di Iachini, che impatta per 0-0 a Milano con l’Inter: risultato che vale l’aggancio al Bologna in classifica, con un decimo condiviso anche col Parma. Nelle retrovie vittorie sia per Genoa, nel derby, che per il Lecce mentre la Roma fa una goleada in casa della Spal.

Inter-Fiorentina 0-0

Lecce-Brescia 3-1

Sampdoria-Genoa 1-2

Spal-Roma 1-6

Torino-Verona 1-1

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 80, Atalanta 74, Inter 73, Lazio 69, Roma 61, Milan 59, Napoli 56, Sassuolo 48, Verona 46, Parma, Bologna, Fiorentina 43, Cagliari 42, Sampdoria 41, Torino 38, Udinese, Genoa 36, Lecce 32, Brescia 24, Spal 19.