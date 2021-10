La Fiorentina rischia di perdere tre centrocampisti per la Coppa d’Africa… E qualcuno non vorrebbe mandare i propri giocatori!

Alfred Duncan, Sofyan Amrabat e Youssef Maleh. Potrebbero essere loro i tre giocatori che la Fiorentina potrebbe perdere per qualche settimana tra gennaio e febbraio per la Coppa d’Africa. Usiamo il condizionale perché a deciderlo saranno le convocazioni degli allenatori di Ghana e Marocco, che potrebbero privare la Fiorentina di tre pedine importanti a centrocampo in un momento delicato del campionato.

Una situazione che non riguarda solo la Fiorentina ovviamente, e tra i club interessati c’è anche chi non vorrebbe mandare i propri atleti con le rappresentative africane. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi (tra cui il The Mirror) il Liverpool vorrebbe aprire un dialogo con le federazioni calcistiche del vecchio continente per provare a limitare il tempo di permanenza lontano dall’Inghilterra di Mohamed Salah, Sadio Mané e Naby Keita.