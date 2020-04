La Fiorentina rischia di perdere venti milioni!

Venti milioni di euro secchi in meno nelle casse della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino stima che quella potrebbe essere la cifra persa dal club viola in caso il campionato di Serie A non riprendesse a causa dell’epidemia del coronavirus. Quella, in particolare, è una fetta significativa della quota di diritti tv spettanti ai gigliati, 60 milioni complessivi che diventerebbero 40 senza l’ultimo terzo della stagione disputato.

A questi soldi andrebbero poi aggiunte le perdite per mancati incassi al botteghino, che potrebbero tranquillamente ammontare a circa 3 milioni. Senza contare poi che ci sono altre voci non molto positive da aggiungere.