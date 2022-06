La Fiorentina rischia di veder sfumare Joao Pedro: fissato per oggi un incontro tra Cagliari e Torino

Non sarà al Cagliari il futuro di Joao Pedro. Come ammesso anche dal direttore sportivo rossoblù Stefano Capozucca, l’attaccante è destinato a calcare ancora i palcoscenici di Serie A e per questo lascerà la Sardegna.

Sul giocatore la Fiorentina è sempre rimasta vigile, considerandolo una buona opzione per fungere da alternativa nel reparto offensivo. I viola però non sono gli unici interessati, tanto che secondo Gianluca Di Marzio quest’oggi si terrà un incontro tra la dirigenza del Cagliari e quella del Torino. I granata puntano forte su Joao Pedro e potrebbero garantirgli un ruolo da protagonista che magari alla Fiorentina non avrebbe.