La Fiorentina ritrova De Paul: in passato ha offerto 40 milioni. Nuovo assalto in estate?

Udinese-Fiorentina sarà anche il duello tra Rodrigo De Paul e Gaetano Castrovilli, due tra i centrocampisti più forti e in rampa di lancio del campionato di italiano. Nella partita d’andata è stato il pugliese a brillare, con la sua doppietta fondamentale per permettere alla squadra di Iachini di vincere 3-2. Contro lo Spezia è tornato al gol, interrompendo un digiuno di 117 giorni.

Il Corriere Fiorentino si concentra anche sul calciomercato: Pradé e Barone sono innamorati di De Paul e già in passato la Fiorentina aveva offerto quasi quaranta milioni di euro. Poi, all’improvviso, lo stop alla trattativa. Nei prossimi mesi, però, la Viola potrebbe tornare all’assalto in vista della prossima stagione: quel che è quasi certo è che difficilmente l’argentino, che piace anche in Premier League, rimarrà all’Udinese per un’altra stagione.