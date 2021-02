La Fiorentina ritrova il regista

La Fiorentina ritrova il proprio regista. La Gazzetta dello Sport stamani si occupa di Erick Pulgar e lancia questa sorta di annuncio trionfale sul cileno che è stata una delle poche note positive della partita contro la Sampdoria.

Pulgar non era assente fisicamente, considerato che è stato quasi sempre a disposizione. Ma il Covid ha minato in modo pesante la sua stagione. Lo aveva costretto a barcamenarsi in una condizione difficile da ritrovare e gli aveva provocato, citando le parole di Prandelli, un po’ di tristezza dovuta all’isolamento e alla lontananza della famiglia.

Anche la concorrenza a centrocampo ha inciso sul poco utilizzo, del resto Amrabat, Castrovilli e Bonaventura sono ritenute colonne là in mezzo. Pulgar si candida ad essere titolare anche contro lo Spezia nonostante il ritorno dell’ex Verona.