La Fiorentina ritrova un arbitro che non vedeva da 14 mesi. Una sola vittoria (di prestigio) in trasferta con lui

Designato l’arbitro di Udinese-Fiorentina che si disputerà alla Dacia Arena sabato prossimo con inizio alle ore 18. Si tratta del signor Michael Fabbri di Ravenna.

Sono nove i suoi precedenti coi viola e il bilancio è di: 4 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. Il bilancio fuori casa per i gigliati non è un granché: una vittoria (Roma-Fiorentina 0-2 il 7 aprile 2018), 2 pareggi e 2 sconfitte.

In questa stagione non ci sono precedenti con la squadra di Firenze che non incrocia dalla 18esima dello scorso campionato: Fiorentina-Parma 0-1.