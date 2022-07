La Fiorentina ritroverà Piątek da avversario? Il polacco è sempre più vicino a un club di Serie A

L’attaccante ex Fiorentina Krzysztof Piątek avrà quasi sicuramente un futuro in Italia. Dopo i sei mesi in prestito alla squadra viola, il Pistolero è ritornato all’Hertha Berlino, dove sapeva già che non avrebbe ritrovato spazio. La ricerca di una nuova destinazione potrebbe finalmente essere giunta al termine.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Piątek è sempre più vicino alla Salernitana. Iervolino ha voluto regalare un colpo importante in attacco a tutti i tifosi granata. Lo stesso presidente dei campani aveva già parlato del polacco: “Spero di chiudere brevemente, vorrei un reparto con lui e Bonazzoli“. L’affare sembrava già chiuso giovedì, adesso il suo trasferimento è imminente.