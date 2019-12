La Fiorentina saluta l’arrivo di Ibrahimovic e qualcuno si arrabbia: “Pensate a comprarlo voi un centravanti”

Sul profilo Twitter in inglese, la Fiorentina ha salutato l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Poche righe ma efficaci: un Welcome Back che che racchiude il saluto per il ritorno di una grande star del calcio mondiale. Sotto al post, pubblicato solo ed esclusivamente sul profilo in lingua inglese, un tifoso ha risposto per le rime alla società di viale Fanti: “Pensate a comprarlo voi, un centravanti, piuttosto che salutare gli acquisti degli altri”.

A qualcuno, dopo il Tweet dedicato a Cristiano Ronaldo, non è andato giù quello su un acquisto di una rivale.